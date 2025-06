È in arrivo un nuovo show dal titolo RIP Roast in Peace che coinvolge i personaggi vip. Ma cos’è nello specifico? Quando inizia? Chi è la conduttrice e dove vederlo in TV e streaming? Ecco tutti i dettagli!

Cos’è e quando inizia RIP Roast in Peace

In anteprima Davide Maggio su suo sito ha annunciato l’arrivo di un nuovo programma, dal titolo RIP Roast in Peace! Cos’è e quando inizia?

Presumibilmente arriverà verso il periodo di Natale o comunque giù di lì e si tratta di un “nuovo show che vede al centro della scena esequie di personaggi noti deceduti… per l’occasione!”, si legge dal sito del giornalista.

Chiaramente si tratta di finti funerali e di scherzi che verranno fatti, forse magari per testare le varie reazioni.

Sappiamo solo che le registrazioni sono state già realizzate (a fine maggio) all’Eliseo.

Quante puntate sono

Ancora non è chiaro quante puntate sono, ma è possibile presumibilmente che ognuna di esse sia dedicata a un personaggio noto differente. Quindi restiamo in attesa di capire al momento.

Chi sono i personaggi vip che partecipano

A proposito di questo: chi sono i personaggi vip che partecipano a RIP Roast in Peace? Come ripreso dalla fonte citata pare che a mettersi in gioco ci sarà non solo Selvaggia Lucarelli.

Saranno coinvolti anche Francesco Totti, Roberto Saviano ed Elettra Lamborghini.

RIP Roast in Peace, chi conduce

Come tutti i programmi anche questo ha una conduttrice. Chi conduce questo “folle” show presto in onda? Al timone troviamo Michela Giraud. Ma… occhio! Perché anche lei sarà tra i volti noti coinvolti nella “finta” morte.

Maggio ha aggiunto anche un altro dettaglio: “Oltre all’officiante, ci saranno dei comici a fare i coccodrilli. Tra gli altri, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase ed Edoardo Ferrario”.

Dove vedere RIP Roast in Peace in TV e streaming

Se siete curiosi di vedere RIP Roast in Peace in TV e streaming e volete sapere dove va in onda, sappiamo che il format verrà trasmesso su Prime Video.

Dunque basterà un abbonamento ad Amazon Prime o alla piattaforma in questione per poter accedere a tutti i contenuti esclusivi e gustarvi questo nuovo show.