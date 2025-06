La nuova linea per il corpo Perlier è ispirata ai rituali di bellezza al cocco delle donne thailandesi con formulazioni che utilizzano tutti gli attivi del Cocco biologico

Tutto sulla nuova linea corpo Perlier

II profumo tropicale del cocco trasporta subito in atmosfere da sogno. Una linea che racconta una storia interessante, con il fascino dell’antica tradizione thailandese e con gli attivi del cocco biologico con straordinarie proprietà per la pelle.

Un profumo meraviglioso che evoca atmosfere tropicali, e texture sensoriali che accarezzano i sensi con una estrema piacevolezza di utilizzo. Una linea completa per costruire il proprio rituale personalizzato di benessere totale per tutto il corpo.

Le ricette naturali Perlier sono una garanzia di altissima qualità made in Italy, come l’acqua di cocco corpo e capelli, che idrata intensamente e profuma la pelle e i capelli e dona una sensazione di freschezza assoluta, mentre il profumo del Cocco avvolge il corpo in un sogno tropicale. La linea Thai Coco è un’occasione

per prendersi cura di se stesse a 360° e farsi conquistare da fragranze esotiche. Scoprite la nuova linea nelle Boutique Perlier Kelémata, anche a Forte dei Marmi e Viareggio.