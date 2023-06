Riso Scotti: quando la pasta si colora di nero

Cucina

Redazione | 1 Giugno 2023

Novella Cucina

Il gusto e il profumo inconfondibile del più esclusivo riso nero da filiera italiana certificata, uniti a grano esclusivamente italiano, si “fanno pasta” per offrire un sapore e un’originalità mai vista prima. Tanto gusto, ma anche tanto benessere con Pasta Venere®: integrale, fonte di fibre, fosforo e proteine.

Una super novità nel mercato della pasta, un prodotto che saprà conquistare le cucine anche più esigenti con ricettazioni da cambiare ogni giorno.

Pasta Venere® consente di creare e sperimentare con i sapori e con i colori, grazie al nero seducente, al profumo, alla consistenza e al gusto unici.

Ideale per tutti i piatti, dai più semplici ai più sofisticati accompagnamenti con pesce e crostacei oppure con un semplice filo d’olio e formaggio grattugiato. Ogni condimento sarà perfetto, grazie alla speciale ruvidità #prendisugo, esclusiva del metodo di lavorazione Riso Scotti.

Il tempo di cottura è un alleato: si potrà sperimentare in base alle proprie preferenze, grazie a una consistenza che accontenta sia chi predilige la pasta al dente sia chi la ama più morbida.

In quattro formati – spaghetti, penne, fusilli e rigatoni – Pasta Venere® abbraccia i formati più amati in Italia.

Ricetta Rigatoni Venere con aglio, olio, peperoncino, puntarelle e alici

Ingredienti (per 4 persone)

320 g di pasta

2 spicchi d’aglio

un peperoncino

un quarto di cespo di catalogna spigata

6 acciughe sott’olio

Procedimento

Qualche ora prima della cottura della pasta pulire la catalogna e tagliare a fettine sottili le puntarelle interne. Mettetele poi in acqua e ghiaccio e lasciate riposare per almeno un’ora. In questo modo si arricceranno.

Mettete a cuocere la pasta e intanto preparate il condimento.

Tagliate a pezzi uno spicchio d’aglio e il peperoncino a fettine. Fateli rosolare in padella con un buon giro d’olio e 2 filetti di acciuga.

A parte scolate le puntarelle e conditele con sale e olio. Quando la pasta è pronta saltatela in padella insieme al condimento e a una parte di puntarelle.

Servite poi decorando ogni piatto con le puntarelle rimanenti e 2 filetti di acciuga.