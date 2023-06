SanremoSol: le carni protagoniste del Festival di Sanremo

Cucina

Redazione | 1 Giugno 2023

Quando si parla di carne bovina di qualità il pensiero va all’azienda GM S.r.l., che è stata protagonista indiscussa con le sue carni a Sanremo, nel villaggio del Festival al Parco di Villa Ormond.

I piatti curati dallo chef George Bogdan nei menù delle cene di gala e nei party più importanti hanno entusiasmato gli ospiti. Tra cui cantanti, istituzioni, personaggi televisivi e VIP, che hanno potuto gustare carré, fiorentine, filetto e costate.

GM S.r.l è un’impresa operante nel settore della produzione della carne bovina con sede in Guarene (Cuneo).

Materia prima di altissima qualità e la ricerca di innovazione dei processi produttivi la pongono tra le aziende leader in Italia.

Il rispetto delle norme e delle tecniche del benessere animale la portano alla realizzazione di carni di eccellenza, sempre fresche, gustose e genuine.

Le carni a Sanremo

Il fondatore di GM S.r.l. è da decenni protagonista del settore allevamenti di bestiame, produzione e commercio di carni. Non solo in Italia, ma in Europa, in particolare in Spagna, e anche fuori dagli stessi confini europei. Questo conferma dunque la sua affidabilità.

Una menzione meritano anche l’azienda Europa, che nella settimana del Festival ha fornito carni di pollo, e l’azienda Carni Dock che ha fornito invece carni di suino.

La prima ha come mission aziendale di far emergere proposte supportando la filosofia del “Mangiare Sano”. Razze selezionate, alimentazione curata, macellazioni lente (mirate) e il rispetto del benessere animale sono garanzia per il consumatore finale.

La seconda, presente sul mercato da quattro generazioni, è specializzata proprio nell’allevamento, nella macellazione e nella lavorazione delle carni suine. Il marchio Carni Dock racchiude due brand: il Fresco e la Salumeria. Dal 2012 Carni Dock è l’unico produttore del Prosciutto Crudo di Cuneo DOP.

Ricetta tagliata di manzo alle verdure tricolori

Ingredienti (per 2 persone)

una tagliata di 500-600 g

una zucchina verde

una melanzana

un peperone giallo

una carota

4 cucchiai d’olio

qualche rametto di timo e rosmarino

uno spicchio d’aglio

sale e pepe q.b.

Procedimento

Preparare il contorno: lavare tutte le verdure e tagliarle a listelli non troppo sottili. In una padella scaldare un filo d’olio e far rosolare le verdure fino a quando non saranno leggermente dorate. Durante la cottura, aggiungere qualche rametto di rosmarino e timo. Salare.

Scaldare in un’altra padella con olio extravergine di oliva, quindi scottare il sottofiletto per circa 3 minuti su ogni lato finché non assume una colorazione rosata.

Disporre la tagliata nella padella delle verdure e saltare per un minuto. Adagiare la tagliata a fette sui piatti insieme alle verdure. Un filo d’olio, sale e pepe rosa quanto basta.