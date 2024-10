A Centocelle è arrivata Rita De Crescenzo. In questi giorni il volto noto del web è stata accolta come una era star! Bagno di folla tra fan e curiosi, ma non sono mancati anche selfie e chiacchiere tra la nota tiktoker napoletana e i presenti.

Bagno di folla per Rita De Crescenzo

Rita De Crescenzo probabilmente non tutti voi la conoscete, ma è un volto molto conosciuto sul web. Specialmente su TikTok, dove con i suoi 2 milioni di utenti è tra i volti più commentati e seguiti della piattaforma. Esplosa grazie a una sua canzone, oggi a quel successo deve la sua notorietà. La tiktoker napoletana ieri è arrivata a Roma, nel quartiere Centocelle. Insieme a lei cinque uomini della sicurezza, che l’hanno accompagnata in un bar di via delle Acacie.

Lì ad aspettarla centinaia di persone, che hanno provato in tutti i modi ad avere un contatto con lei, uno scambio di chiacchiere, un abbraccio o dei selfie. Ma come mai si trovava lì? Il personaggio del web era l’ospite d’onore per il compleanno (non è di certo il primo evento per Rita De Crescenzo) della proprietaria del bar, la signora Luisa.

Presenti lì ad attenderla un centinaio di persone, da adulti agli adolescenti, che pur di vederla e fare una foto con lei o chiacchierare, si sono messi in fila. Insomma attesa proprio come se fosse una star. La strada era inondata di persone, tra curiosi e fan di Rita De Crescenzo.

Se in tanti si sono detti felici di accoglierla e poterla incontrare, la sua presenza è stata anche molto divisiva e non è mancata qualche critica da parte dei residenti. Nonostante ciò, però, Rita si è detta molto soddisfatta e sui suoi social ha condiviso dei video del suo arrivo e momenti con alcuni suoi estimatori.