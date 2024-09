Oggi è uscito il nuovo video della canzone delle tiktoker Rita De Crescenzo. La nuova “hit” prende il nome di “Chiappariello o Chiapparella”

Rita De Crescenzo presenta il video della nuova canzone

Che si tratti di vip del panorama internazionale a volti noti del nostro spettacolo (per gossip o altro), si parla moltissimo anche dei tiktoker e influencer e ad attirare maggiore attenzione sul web, grazie alla sua canzone è Rita De Crescenzo.

Il popolo dei social (e in particolare di TikTok) la conosce molto bene per il suo personaggio, sempre diretto, un po’ sopra le righe ma anche divertente. Sebbene il suo sogno sia quello di partecipare a qualche reality in TV, da Temptation Island al Grande Fratello (anche se l’abbiamo vista nella versione napoletana del reality), si è comunque fatta strada da sola.

I video di Rita De Crescenzo sulle piattaforme sono molto popolari e lo è anche la sua nuova canzone “Chiappariello o’ Chiapparella”. Proprio ieri aveva informato i suoi fan che nel pomeriggio di oggi sarebbe uscito il video ufficiale. Alla regia Ferdinando Esposito, che ne ha realizzato il lavoro, ma anche delle comparse compaiono all’interno del videoclip, oltre alla stessa De Crescenzo.

Nella clip, con protagonista Rita De Crescenzo, la vediamo raccontare un gender reveal. Si tratta, come noto di una festa che i futuri genitori organizzato durante i primi mesi di gravidanza per rivelare il sesso del bambino. All’evento vengono coinvolti familiari e amici. Delle volte è una sorpresa non solo per gli invitati ma anche per gli stessi genitori.

Con questo video, in ogni caso, Rita De Crescenzo, vuole lanciare un suo personale messaggio, comprensibile anche se non si conosce benissimo il napoletano.

Nel corso della sua carriera da tiktoker, Rita De Crescenzo ha pubblicato diverse canzoni. Queste sono più o meno note, a partire dal 2021 a oggi tra singoli ed EP. Solo nel 2024 sono stati resi noti i seguenti brani, compreso quello appena ufficializzato: ‘A tiene ‘n capa e Te si stancata e fa’ l’amante. Poi Femmine a cc’a femmene a lla’; O’ masculone mio e Si gliuto sotto e ‘ncoppa.