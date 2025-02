Dopo il caso Roccaraso, Rita De Crescenzo arriva a Sanremo. La celebre tiktoker viene scortata dalla sicurezza e dà appuntamento ai fan fuori al Teatro Ariston.

Rita De Crescenzo a Sanremo

Si torna a parlare di Rita De Crescenzo in queste ore. Solo qualche giorno fa la celebre tiktoker partenopea è finita al centro dell’attenzione mediatica per via del caso Roccaraso. Tutto è iniziato quando l’influencer si è recata con la sua famiglia nella celebre località abruzzese, dove ha trascorso un weekend in relax. La settimana successiva però a recarsi in montagna sono state migliaia di persone provenienti da Napoli e a quel punto Rita è stata accusata di aver organizzato decine di pullman.

La De Crescenzo è finita così al centro della polemica e anche ai TG si è parlato di quanto accaduto. La tiktoker tuttavia ha dato la sua versione dei fatti, affermando di essere estranea ai fatti. Nelle ultime ore intanto qualcosa ha riportato l’influencer al centro dell’attenzione.

Oggi infatti Rita De Crescenzo è arrivata a Sanremo e in rete hanno iniziato a circolare dei suoi video per le vie della cittadina ligure mentre viene scortata dalla sicurezza. Ma non solo. La tiktoker ha dato poi appuntamento ai fan fuori al Teatro Ariston e così a decine sono accorsi per scattare una foto ricordo con lei.

In rete dunque si sta già parlando di quanto sta accadendo a Sanremo e di certo Rita è finita nuovamente al centro dell’attenzione mediatica.