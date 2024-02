Gossip

Nicolò Figini | 1 Febbraio 2024

In questi ultimi giorni si stanno diffondendo sempre di più le segnalazioni che vorrebbero un avvicinamento tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Che cosa c’è di vero?

Sophie Codegoni e Basciano di nuovo insieme?

Sono ormai passati diversi mesi dalla fine della relazione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Poco dopo la nascita della figlia, infatti, voci di corridoio hanno iniziato a parlare di una crisi che poi è stata confermata da loro stessi:

“Con profonda tristezza nel mio cuore sono cui per dirvi che la relazione tra me e Alessandro è finita. Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione. Non avrei mai pensato purtroppo che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia potesse arrivare a tanto”.

In queste ore, tuttavia, si stanno diffondendo sempre di più delle indiscrezioni che segnalano una loro uscita insieme, così come altri indizi che farebbero pensare a un ritorno di fiamma. I rumor sono partiti da Deianira Marano che su Instagram ha pubblicato dei messaggi di alcune fan.

L’indiscrezione sul presunto ritorno di fiamma tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

C’è chi garantisce di aver visto Sophie Codegoni e Alessandro Basciano in un locale: “Ma se sono tornati insieme perché non lo dicono?“. Poi un’altra persona dichiara di aver visto l’influencer a cena nello stesso ristorante dove va spesso anche Basciano. Inoltre qualcuno ha anche notate che la Codegoni avrebbe ricominciato a indossare i vestiti dell’ex.

Ovviamente al momento non sappiamo cosa ci sia di vero e dobbiamo prendere tutto ciò con le pinze. Avremo l’eventuale conferma del (per ora) presunto ritorno di fiamma solamente nel caso in cui siano i diretti interessati a parlare dando la lieta notizia. Noi vi terremmo aggiornati nel caso in cui ci siano eventuali nuovi sviluppi.