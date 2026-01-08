Ritorno profumato di Bottega Verde per l’inverno 2026
Una collezione invernale di mini fragranze dolci e croccanti che diffondono allegria, coccolano i sensi durante le giornate più fredde e celebrano il successo della linea ProfuMINI con nuove eau de toilette tascabili in edizione limitata firmate Bottega Verde
Quattro profumi golosi che rendono l’inverno 2026 irresistibile
Nel mese di Gennaio 2026, sull’onda del grande apprezzamento riscosso dalla linea ProfuMINI, Bottega Verde presenta una nuova collezione stagionale pensata per l’inverno 2026. Le eau de toilette “tascabili” in edizione limitata continuano a sorprendere stagione dopo stagione grazie a note golose, creative e innovative, capaci di regalare emozioni autentiche.
La collezione invernale propone quattro mini fragranze dal carattere dolce e croccante, studiate per evocare il calore dei momenti più piacevoli dell’inverno e trasformare ogni applicazione in una piccola carezza olfattiva da indossare ogni giorno.
Profumi gourmand che scaldano l’anima e i sensi
Le quattro novità olfattive raccontano storie di dolcezza, comfort e allegria. Ogni fragranza diffonde sensazioni rassicuranti e avvolgenti, ideali per accompagnare le giornate fredde con profonda gioia, serenità e ottimismo.
POP CORN – Eau de toilette 10 ml – € 8,99
Questa fragranza regala una nuvola soffice, confortante e golosa, costruita attorno a cremose note di burro e caramello croccante. Il profumo sprigiona nell’aria una sensazione immediata di allegria e leggerezza, proprio come invitanti popcorn caldi appena preparati. Sulla pelle, goccia dopo goccia, accompagna i sensi verso un piacere continuo e appagante.
Testa: burro, latte
Cuore: caramello, zucchero filato, pralina di cioccolato
Fondo: vaniglia, nocciola, legno di sandalo
CIOCCOLATA CON PANNA – Eau de toilette 10 ml – € 8,99
Questa creazione olfattiva scalda il cuore e avvolge con dolcezza rassicurante, lasciando una scia intensa di felicità e calma profonda. Il cioccolato fondente si unisce armoniosamente alla crema di latte e conduce i sensi in un’autentica esperienza gourmand, ricca e avvolgente, capace di incantare a ogni spruzzo.
Testa: crema di latte
Cuore: fior di cacao, zucchero
Fondo: vaniglia, cioccolato fondente
CAFFÈ – Eau de toilette 10 ml – € 8,99
Vivace, cremosa e intensamente aromatica, questa fragranza sprigiona tutto il carattere del caffè caldo appena preparato. Le note di vaniglia sul fondo rendono il profumo ancora più avvolgente e irresistibile, capace di soddisfare anche i sensi più esigenti. Ogni vaporizzazione accarezza la pelle con leggerezza e diffonde una scia carica di energia positiva e ottimismo.
Testa: burro, caffè
Cuore: vaniglia
Fondo: pandoro, zucchero
ZUCCHERO FILATO – Eau de toilette 10 ml – € 8,99
Delicata, luminosa e candida, questa fragranza invita ad abbandonarsi a un velo dolce e impalpabile di zucchero, impreziosito da leggere gocce di muschio bianco. Soave e avvolgente, accompagna i sensi in un tuffo rassicurante tra ricordi felici, abbracci dolci e momenti spensierati.
Testa: zucchero, fior di limone
Cuore: iris, magnolia
Fondo: vaniglia, muschio
La nuova collezione ProfuMINI inverno 2026 conquista i sensi
Tutti i prodotti della collezione risultano disponibili presso gli store Bottega Verde e online sul sito ufficiale www.bottegaverde.com.
