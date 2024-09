In queste ore è trapelata un’indiscrezione secondo la quale cambierà l’orario per quanto riguarda la programmazione di Amici 24 alla domenica pomeriggio. Ecco cosa dovrebbe accadere.

Cambio d’orario per Amici 24

La nuova edizione di Amici 24 prenderà il via a partire dal 15 settembre 2024 e a condurre, come sempre, troveremo Maria De Filippi. Per il momento sembra quasi certo che non ritroveremo Raimondo Todaro anche se non sappiamo ancora l’identità del suo possibile sostituto.

Nel frattempo trapelano le prime indiscrezioni riguardanti gli allievi della scuola e tra questi potrebbe comparire un figlio d’arte. Non stiamo parlando del figlio di Raf ma di Ilan Muccino, il cui padre è il registra Gabriele Muccino. Secondo quanto riportato da Dagospia infatti pare che il giovane cantante abbia affrontato le selezioni e si troverebbe a un passo dall’ottenere il banco nel talent.

Ne sapremo meglio nel corso della prima puntata, così come verremo a sapere per certo se ci sarà davvero il cambio d’orario di cui si vocifera. Giuseppe Candela, sul proprio profilo Twitter, ha rivelato che la programmazione di Amici 24 la domenica pomeriggio cambierà. Il talent dovrebbe dunque cominciare alle ore 14:00, come sempre, ma terminare alle 16:00 (quindi mezz’ora prima rispetto al passato).

Per capire meglio se la programmazione dell’orario di Amici cambia sul serio la domenica pomeriggio dovremo attendere l’aggiornamento della guida TV Mediaset. Tutto ciò potrebbe ripercuotersi anche su Verissimo in quanto il programma di Silvia Toffanin potrebbe venire anticipato per coprire la fascia che altrimenti resterebbe vuota.

Cosa succederà per ora non è ancora dato saperlo ma noi vi terremo aggiornati come al solito con qualsiasi sviluppo del caso. La cosa certa è che l’appuntamento è confermato per domenica 15 settembre 2024 alle ore 14:00 e in tale occasione scopriremo tutti i volti degli alunni che ci terranno compagnia nei prossimi mesi.