Nel corso del Radio Zeta Future Hits Live 2024 Sarah Toscano è stata intervistata dalla figlia di Anna Pettinelli, insegnante che l’ha più criticata dentro la scuola di Amici 23. Ecco il video.

Sarah Toscano intervistata dalla figlia di Anna Pettinelli

Sarah Toscano sta, poco a poco, entrando sempre di più nel cuore del popolo italiano. Ormai sono passati mesi da quando è entrata nella scuola di Amici 23 in sordina e con grande lavoro e impegno è diventata la vincitrice della sua edizione. Ma non solo, perché la giovanissima cantante si è guadagnata l’affetto di una fetta di pubblico sempre più grossa.

LEGGI ANCHE: Rivoluzione ad Amici 24! Il pomeridiano cambia programmazione

Sui social è molto seguita e i suoi follower non perdono mai traccia dei suoi spostamenti, come per esempio quello di ieri sera. L’ex allieva del talent ha fatto parte del cast del Radio Zeta Future Hits Live, terza edizione del Festival della Generazione Z. Dopo aver cantato il suo brano, nel dietro le quinte è stata intervistata dalla figlia di Anna Pettinelli!

Questa è la professoressa che più di tutti l’ha criticata durante il suo percorso ad Amici 23. La Pettinelli non la trovava abbastanza brava, anche se verso la fine un po’ si è ricreduta, e quindi era solita bocciarla nei compiti da lei assegnati. Oggi, però, il popolo del web ha fatto molta ironia sull’identità dell’intervistatrice: “Ma Sarah sa che quella è la figlia di Anna Pettinelli?“.

sarah lo sa che l’intervistatrice è la figlia di bella patata? pic.twitter.com/A2XH7TmfJE — olivia 🧚🏻‍♀️ sarah 🧚🏼‍♀️ stan (@itssoamerican) September 4, 2024

Le due ragazze parlano del rito che ha Sarah Toscano prima di andare a dormire, ovvero quello di guardare una serie TV. Entrambe sono grandi fan di Emily in Paris ed escono di scena giocando sul fatto che andranno a vedersi qualche episodio insieme. Non appena l’intervistatrice si gira la somiglianza con la professoressa di Amici è innegabile. Voi l’avevate riconosciuta?