Nicolò Figini | 13 Settembre 2023

Temptation Island

Giuseppe e Gabriela hanno avuto qualche problema all’interno di Temptation Island quest’anno e hanno rischiato di lasciarsi. Una tentatrice, Roberta De Grazia, li ha messi in crisi ancora di più. Alla fine, però, hanno deciso di uscire insieme dalla trasmissione e queste che possiamo legge sono un estratto di ciò che ha rivelato la fidanzata poco dopo il falò di confronto:

“Non l’ho mai visto così. Mai. Ho visto che era sincero, l’ho guardato negli occhi. Mi fa piacere però comunque rimango in punta di piedi. Mi deve dimostrare che quello che ha detto è realtà, non è che da domani mi dice: ‘non ti vai a prendere il caffè’ o ‘non ti muovi da casa’. Non esiste. Piano piano, da stasera.

All’inizio non mi mancava, dico la verità, non mi mancava proprio, zero. Da quando ho iniziato a vedere i video, da quando ho iniziato a vedere i falò, ho capito che stavo malissimo. Ho avuto paura. Sono stata malissimo e lì ho capito che lo amo ancora. Non è abitudine, ma è amore. Ci metto una pietra sopra e vado avanti”.

Ieri pomeriggio il pubblico di Uomini e Donne ha visto Giuseppe chiedere a Gabriela di sposarlo e lei ha accettato. La proposta è stata una sorpresa e anche molto romantica. Qui sotto, invece, possiamo vedere quella che sembra a tutti gli effetti la reazione di Roberta a quanto accaduto in TV. Qualcuno le ha chiesto se sta “rosicando” e lei ha scelto la canzone in sottofondo.

