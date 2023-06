NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Giugno 2023

Uomini e donne

Lo sfogo di Roberta Di Padua

Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Roberta Di Padua. La storica Dama del Trono Over di Uomini e Donne infatti ha fatto alcuni apprezzamenti su Manuel, protagonista della nuova edizione di Temptation Island. In merito Roberta ha affermato: “E Manuel da dove è uscito? Tanta roba”. Naturalmente le parole della Dama non sono passate inosservate, e in breve hanno fatto il giro del web.

Tuttavia in molti non hanno apprezzato il commento di Roberta Di Padua e così in queste ore alcuni utenti hanno duramente attaccato e criticato la protagonista del dating show di Maria De Filippi. La Dama così, stufa di finire nel mirino del web, ha così deciso di rompere il silenzio e poco fa ha pubblicato una storia su Instagram durante la quale ha fatto un lungo sfogo. Queste le dichiarazioni della Di Padua in merito:

“Buongiorno come state? Volevo solo puntualizzare una cosa rispetto a delle notizie che ho visto ieri che sono uscite. Due giorni fa stavo con delle amiche e stavo guardando Temptation. Questo per me è un periodo di alti e bassi, molti bassi, a tratti bassissimi. Quindi mi sono lasciata andare a un commento su una persona. Da lì si è scatenato l’inferno, come al solito. Volevo dire che era solo un complimento. Forse quello è stato l’unico momento così con un po’ di sorriso in questo momento in cui non sono proprio al top. Quindi è inutile fare tante polemiche, ho detto semplicemente quello che pensavo. Quello che secondo me pensano anche tantissime donne ma che non hanno il coraggio di dire”.

Nel mentre in molti si chiedono se a settembre Roberta Di Padua tornerà a sedere nel parterre di Dame di Uomini e Donne. Tuttavia al momento non sappiamo ancora se la protagonista del Trono Over farà ritorno all’interno del dating show.