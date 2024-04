Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza in crisi, lui tornerà a Uomini e donne

NEWS

Debora Parigi | 12 Aprile 2024

Uomini e donne

Si parla di crisi per i due ex di Uomini e donne Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. Arrivano segnalazioni su tradimenti

Usciti alcuni mesi fa da Uomini e donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza pare che siano già in crisi. Lei ha pubblicato un messaggio molto criptico, inoltre sono arrivate segnalazioni che riguardano l’ex cavaliere e un suo ritorno del programma di Maria De Filippi. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

Crisi in corso tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: le segnalazioni

Da alcuni mesi Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza stanno vivendo la loro relazione lontano dalle telecamere di Uomini e donne. Sembrava che andasse tutto bene fino a che adesso si parla di crisi. A riferire che ci sarebbero dei problemi è stato Lorenzo Pugnaloni attraverso il suo profilo Instagram.

Ma non finisce qui perché una storia Instagram di Roberta ha fatto drizzare le antenne. Ha pubblicando una citazione che fa pensare totalmente a un problema non da poco con Alessandro. Ha infatti scritto: “Non puoi commettere lo stesso errore due volte. La seconda volta che lo fai, non è più un errore, è una scelta”. I due ex volti di Uomini e donne, infatti, si erano già avvicinati ma poi lui aveva scelto di stare con Ida e questo aveva ferito molto Roberta. Quindi questa relazione è come se fosse una “seconda volta”.

Cosa è successo tra loro? Non abbiamo nessuna certezza, ma sono arrivate delle segnalazioni a Deinira Marzano, La prima riguardava proprio la storia tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. Una persona su di lui ha segnalato che sembrava avesse il piede in due scarpe. Quindi si tratterebbe di tradimento nei confronti della Di Padua.

A questo aggiungiamo un’altra segnalazione sempre ricevuta da Deianira Marzano e riportata sui suoi social. In pratica un utente avrebbe sentito parlare i genitori dell’ex cavaliere di un suo ritorno nel programma a settembre. “Due giorni fa ero davanti al negozio dei genitori di Alessandro Vicinanza e parlavano con parenti e dicevano che lui a settembre ritorna a Uomini e Donne”, ha scritto l’utente.

Ovviamente si tratta solo di segnalazioni e non ci sono ancora notizie ufficiali. Ma più persone stanno riportando la stessa versione dei fatti, quindi è molto probabile che Roberta e Alessandro siano in crisi se non addirittura lasciati.