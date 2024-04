NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Aprile 2024

Chiara Ferragni

In queste ore è uscita la nuova canzone di Baby Gang in collaborazione con Blanco e Marracash. Proprio il rapper però lancia un dissing a Chiara Ferragni, menzionando il pandoro gate.

Il dissing di Marracash a Chiara Ferragni

In queste ultime ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato Marracash. Come in molti sapranno il noto e amato rapper ha collaborato insieme a Baby Gang e a Blanco nella canzone Adrenalina, che è stata rilasciata proprio oggi su tutte le piattaforme digitali. Tuttavia all’interno del brano c’è una strofa che non è affatto passato inosservata e che sta già facendo discutere il web. Inaspettatamente infatti proprio Marra ha lanciato un dissing a Chiara Ferragni, citando nientemeno che il pandoro gate.

Come sappiamo il caso Balocco negli ultimi mesi è stato uno degli argomenti all’ordine del giorno sui social e se ne sono dette di ogni su quello che sarebbe accaduto. Adesso così il pandoro gate arriva anche in una canzone. Nel testo della canzone infatti si fa riferimento proprio alla Ferragni. Questa la strofa incriminata: “Vengo solo, ma ho ferri se hai il pandoro fake della Ferri”.

Non è la prima volta tuttavia che Marracash lancia frecciatine a Chiara Ferragni. Già in passato infatti il rapper aveva inviato delle stoccate all’imprenditrice digitale, che tuttavia non ha mai replicato alle parole dell’artista. Non è chiaro se anche stavolta l’influencer deciderà di rimanere in silenzio o se invece vorrà intervenire per la prima volta.

Al momento però, come abbiamo visto, da più di 10 giorni la Ferragni è letteralmente scomparsa dalla circolazione e ha smesso di pubblicare contenuti sulla sua pagina Instagram. Chiara infatti sembrerebbe aver deciso di prendersi del tempo per sé, soprattutto per metabolizzare la fine del matrimonio con Fedez, che da due mesi a questa parte sta facendo chiacchierare.