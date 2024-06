In attesa della partenza della nuova edizione di Temptation Island, in queste ore sono state svelate le presunte cifre che guadagnerebbero le coppie e i tentatori.

Il retroscena sui protagonisti di Temptation Island

Domani sera su Canale 5 parte finalmente la nuova edizione di Temptation Island. Tutto è dunque pronto per la prima puntata del reality show che senza dubbio anche quest’anno non deluderà le aspettative. A partire per un viaggio nei sentimenti stavolta saranno ben 7 coppie e di certo dalle prime anticipazioni emerse ne vedremo di belle. Si mormora infatti che due protagonisti siano stati squalificati per aver violato il regolamento dopo soli 5 giorni. Ma non solo. Pare anche che le registrazioni siano durate poco più di una settimana, precisamente 10 giorni, facendo registrare un nuovo record nella storia della trasmissione.

In attesa di scoprire cosa accadrà però di recente Dagospia ha rivelato le cifre che guadagnerebbero le coppie, i tentatori, le tentatrici e il conduttore Filippo Bisciglia. Secondo il noto portale, i fidanzati e le fidanzate percepirebbero tra i 1.800 e i 2.600 euro per prendere parte al reality show, senza contare ovviamente il vitto e l’alloggio all’interno dei due villaggi in Sardegna. La stessa cifra la guadagnerebbero anche i tentatori e le tentatrici.

Stando a quanto si legge il cachet di Filippo Bisciglia per ogni edizione di Temptation Island sarebbe invece pari a 50.000 euro. Precisiamo tuttavia che al momento si tratta di voci di corridoio e non sappiamo se tali cifre corrispondano alla realtà.

Nel mentre in queste ore si è anche mormorato che il percorso di una delle coppie protagoniste della nuova edizione non sia finito nel migliore dei modi. Parliamo di Martina e Raul che secondo le indiscrezioni avrebbero lasciato il programma da soli e lei avrebbe addirittura bloccato il suo compagno. Ma cosa sarà accaduto tra i due? Lo scopriremo da domani.