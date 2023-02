Roberto Alessi ricorda Maurizio Costanzo a Pomeriggio Cinque

NEWS

Niccolo Maggesi | 24 Febbraio 2023

Come molti altri programmi televisivi della giornata, anche la puntata odierna di Pomeriggio Cinque è stata quasi interamente dedicata al ricordo di Maurizio Costanzo. In studio sono intervenuti amici, affetti e soprattutto colleghi del grande giornalista, e tra di essi anche il nostro direttore Roberto Alessi.

In studio con lui, in un segmento incentrato sulle testimonianze di chi lo aveva conosciuto specialmente in quanto professionista della parola e autore televisivo, erano presenti Silvana Giacobini, Umberto Brindani, Candida Morvillo, Attilio Romita ed Enrica Bonaccorti.

Il direttore di Novella 2000 ha prima svelato un retroscena di quando era ancora un semplice giornalista, e lavorava per una delle testate dirette da Costanzo.

“Silvana Giacobini mi ha assunto a Gioia dopo aver visto i servizi che io facevo con Costanzo sulla Domenica del Corriere”.

Sempre circa quel preciso momento della sua carriera, Roberto Alessi ha sottolineato l’altruismo di Costanzo verso chi si affacciasse al suo stesso mestiere.

“Io conosco tutti i giovani che hanno lavorato al suo fianco, e posso dire che Costanzo ha fatto tanto, tanto per i giovani. Ormai non faccio più parte della categoria, però mi ha sempre aiutato. Aveva una generosità assoluta”.

Roberto Alessi: ‘Costanzo? Gigante assoluto’

Infine, come già aveva rivelato pochi minuti prima su Instagram, Alessi ha ricordato l’ultima volta che ha avuto occasione di scambiare quattro chiacchiere con il conduttore:

“L’ho sentito il 6 di febbraio, il primo giorno del Festival di Sanremo. Penso di esprimere un pensiero generale dicendo che mi sono sempre sentito inadeguato ogni volta che mi ha chiamato. Mi sembrava impossibile che chiamasse un ‘2 di picche’ come me, lui che era un gigante assoluto. Mi ha detto che aveva un grande affetto per me e tutti coloro che lavoravano con lui”.

Il direttore di Novella si unisce al dolore di tutto il mondo dello spettacolo, del giornalismo, della politica e della cultura per la perdita di Maurizio Costanzo. “Grazie per esserci stato accanto per tutti questi anni”, gli ha scritto su Instagram, “ma continuerai ad essere con noi”.