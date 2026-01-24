È morta la mamma di Roberto Baggio. Ad annunciarlo l’ex calciatore sui social

Roberto Baggio: è morta la mamma Matilde

Triste notizia è giunta dai social. È morta la mamma di Roberto Baggio. La signora Matilde Reginato è scomparsa nella notte. A darne il triste annuncio è stato proprio il Pallone d’Oro sui suoi profili ufficiali, con un messaggio davvero sentito e toccante.

LEGGI ANCHE: Tommaso Zorzi in lacrime: “Una ragazza vittima di insulti razzisti mi ha chiesto aiuto, ho il cuore distrutto” – VIDEO

Per darle un ultimo saluto, Roberto Baggio ha pubblicato non solo delle parole bellissime, ma anche una foto dolcissima foto scattata lo scorso Natale.

“Cara Mamma – queste le bellissime parole scelte dall’ex giocatore per dare un ultimo saluto a sua madre – il tuo amore mi ha dato la forza di scuotere l’Universo. Il mio debito di gratitudine verso te e Papà non finirà con questa vita”.

Il legame di Baggio con la famiglia

Roberto Baggio ha sempre avuto ben saldi i suoi affetti non solo per Caldogno, città dov’è nato ed è attualmente residente e dove hanno sempre vissuto i suoi genitori, ma proprio con la famiglia il Divin Codino ha mantenuto un legame importante e sentito.

La mamma di Roberto Baggio, morta nelle scorse ore, era sposata con Florindo Baggio (scomparso il primo agosto 2020). Oltre Roberto, la coppia aveva avuto altri sette figli: Gianna, Walter, Carla, Giorgio, Anna Maria, Nadia e Eddy.

In queste ore sta ricevendo tanto affetto da parte di tutto il mondo del calcio, non appena si è diffusa la notizia. In tanti hanno espresso una sentita vicinanza a Baggio per la morte della sua cara mamma Matilde. Dagli estimatori agli amici più stretti.

Anche Novella2000.it e Novella2000 si stringono a Roberto Baggio e alla sua famiglia.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.