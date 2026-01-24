In lacrime Tommaso Zorzi racconta: “Una ragazza mi ha chiesto aiuto”

Tommaso Zorzi in lacrime racconta

Sui social è diventato virale un video di Tommaso Zorzi in lacrime. Il conduttore ed ex vincitore del GF VIP si è lasciato andare a un racconto, che ha toccato nel profondo i suoi fan e gli utenti del web.

Tommaso Zorzi in lacrime e visibilmente provato ha raccontato che mentre si trovava al parco una ragazza gli ha chiesto aiuto, avvicinandosi a lui con una richiesta ben precisa:

“Voglio raccontarvi una cosa che mi è successa oggi. Ero al parco con il cane e una ragazza nera mi si avvicina e mi dice che ha sentito dei ragazzini poco più in là fare dei commenti razzisti su di lei e mi ha chiesto se potevo accompagnarla fino all’uscita dal parco perché non si sentiva sicura”.

Zorzi racconta cosa ha provato

Il fatto ha profondamente segnato Tommaso Zorzi, che sui social ha raccontato cosa ha provato nel vivere una situazione del genere:

“Giuro è una roba che mi ha distrutto il cuore, perché non mi è mai capitato, non ho mai provato sulla mia pelle cosa significa non sentirsi al sicuro nella propria pelle e nel proprio essere.

Il fatto che questa ragazza mi abbia chiesto di accompagnarla mi ha proprio distrutto, questa cosa mi ha veramente, brutto. Per certi versi è veramente un mondo brutto, fine. Volevo solo dire questo perché non penso ad altro da quando è successo”.

Il video di Tommaso Zorzi in lacrime

Come testimonianza dell’accaduto, Tommaso Zorzi in lacrime ha registrato un video che ha condiviso sui suoi social. A fatica, come si vede dal filmato, ha raccontato tutto quello che è successo, mostrandosi ancora una volta sensibile alla causa.

E chissà che magari queste sue parole, diventate poi virali, non possano essere da esempio a molti altri giovani (e non) che lo seguono con affetto.

