Roberto Bolle si commuove durante il discorso per la laurea magistrale honoris causa “Grazie ai miei genitori che hanno lavorato instancabilmente per offrire a me e ai miei fratelli opportunità migliori”

Grande emozione e applausi all’Università di Firenze, dove Roberto Bolle, visibilmente commosso nel ringraziare i genitori per il costante sostegno, ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa in “Pratiche, linguaggi e culture della comunicazione” per “la sapiente valorizzazione della danza come linguaggio universale” che fa di Bolle “interprete di una concezione dell’arte come veicolo di cultura, emozioni e socialità”.

Durante il suo intervento, Bolle ha ricordato anche la Fondazione Roberto Bolle, nata “per portare avanti i valori della danza come strumento di formazione e crescita personale”. “La danza è una maestra di vita – ha detto – insegna la disciplina, l’ascolto, il rispetto, la fiducia in sé e negli altri”.

La cerimonia si è svolta nell’Aula Magna, con la rettrice Alessandra Petrucci che ha consegnato il titolo all’étoile della Scala di Milano, definendolo “un artista nel senso più vero e pieno del termine, simbolo di eleganza, atletismo e raffinatezza”.

L’Étoile sarà presto a teatro con Caravaggio dal 27 al 29 novembre al Teatro Regio di Torino, dal 4 al 7 dicembre al Teatro Carlo Felice di Genova e con il suo Gala Roberto Bolle and Friends il 6 novembre a Dubai, l’11 novembre per la prima volta al Sadler’s Wells Theatre di Londra e dal 14 al 16 novembre al Teatro Arcimboldi di Milano.

A cura di Carlo Faricciotti

