Rita De Crescenzo arriva a Belve e il web si divide. A seguito delle numerose critiche, la tiktoker partenopea rompe il silenzio e replica per la prima volta.

La replica di Rita De Crescenzo

Attesissima la prima puntata di Belve, che andrà in onda questa sera su Rai 2. Tra gli ospiti del fortunato programma di Francesca Fagnani ci sarà anche Rita De Crescenzo, che per la prima volta si racconterà a cuore aperto. La celebre tiktoker parlerà infatti del suo difficile passato, segnato da abusi e tossicodipendenza, e di certo non mancheranno le emozioni.

In rete tuttavia non tutti hanno accolto con gioia la notizia dell’arrivo della De Crescenzo a Belve. Numerosi utenti si sono infatti scagliati contro l’influencer, che a quel punto ha deciso di rompere il silenzio e di replicare alle critiche del web. Queste le dichiarazioni di Rita, che naturalmente in breve sono diventate virali: “Sarò a Belve. Avete capito dove sono arrivata? Quello che succede succede, quello che ho detto ho detto. Mi sono seduta a Rai 2. Nessuno di quelli come me l’ha mai fatto, sono stata l’unica. Ho rotto le piazze di TikTok”.

In queste ore come se non bastasse a prendere le parti di Rita De Crescenzo è stata anche la stessa Francesca Fagnani, che rispondendo a sua volta alle accuse del web ha affermato:

“Non viene in rappresentanza di una città ma di se stessa, ha una storia drammatica alle spalle (fatta di abbandono e violenze) e anche tante ombre che vanno raccontate, ma la sua piaccia o no è una storia di riscatto. Non toglierei mai la parola a nessuno e ogni storia ha la sua dignità. Per di più Napoli è la città più inclusiva, accogliente, generosa e non giudicante che io conosca. Cerco di affrontare le storie con lo stesso spirito”.

