Nicolò Figini | 27 Settembre 2023

Roberto Bolle e il fidanzato

Roberto Bolle e il fidanzato Daniel Lee si sono conosciuti tre anni fa e per la prima volta sono stati visti insieme a Venezia. Da quel momento non si sono mai più lasciati e molto spesso provano a fuggire dagli occhi indiscreti. In questi giorni sono stati avvistati a Capri mentre si scambiavano qualche effusione su una barca. Il ballerino lo ha abbracciato e si è lascito andare a qualche tenero bacio, mentre l’altro è rimasto un po’ più impassibile.

I due sono stati avvistati a Li Galli, di fronte a Capri, e dopo aver prelevato alcuni amici venuti in barca da Napoli, sono andati a pranzare a Nerano presso il ristorante Lo Scoglio.

Non è facile vedere la coppia insieme. Questo perché Roberto ha sempre detto di tenere moltissimo alla sua privacy. Ha la necessità di tenersi lontano dal mondo del gossip e preservare la sua vita privata.

Già in passato Roberto Bolle aveva affermato quanto ci tiene:

“Bolle esiste finché le luci del teatro non si spengono e cala il sipario. Fuori dal palcoscenico inizia un’altra parte della mia vita, che non desidero mettere in mostra. È uno spazio molto esiguo ma vitale, perché è la sorgente da cui attingo energie preziose, indispensabili. All’artista e all’uomo”.

