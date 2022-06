Roberto Brunetti è morto

Lutto nel mondo dello spettacolo. Roberto Brunetti è morto all’età di 55 anni. L’attore noto ai più come Er Patata è stato trovato senza vita nel suo appartamento in via Arduino a Roma nella giornata di venerdì 3 giugno, alle ore 22:30. A intervenire sono stati i vigili del fuoco e i poliziotti del commissariato San Lorenzo e del Distretto Salario.

Secondo i primi dettagli trapelati, riportati anche da FanPage, a dare l’allarme è stata la compagna di Brunetti, che non riusciva a mettersi in contatto telefonico con l’attore. Brunetti per di più non rispondeva al citofono del suo appartamento e pare che anche il suo ultimo accesso Whatsapp risalisse a molto tempo prima.

Al momento del ritrovamento del corpo Roberto Brunetti era disteso sul letto in posizione supina, coperto da un lenzuolo. Secondo quanto svelato, pare che sul cadavere non sarebbero stati ritrovati segni di violenza. Nelle prossime ore dunque verranno ricostruite le dinamiche della morte e solo l’autopsia svelerà ciò che è accaduto.

La redazione di Novella2000.it si unisce nel salutare con affetto l’attore e nell’inviare un caloroso abbraccio alla sua famiglia. Ciao Roberto, non ti dimenticheremo.

