Chi sono Roberto e Stefania di Matrimonio a prima vista 12

Debora Parigi | 13 Marzo 2024

Andiamo a conoscere Roberto e Stefania, coppia di Matrimonio a prima vista 12. E scopriamo le informazioni sulla loro biografia, la vita privata e il lavoro.

Chi sono Roberto e Stefania

Tra le coppie di Matrimonio a prima vista 12 abbiamo quella formata da Roberto e Stefania. Vediamo quindi chi sono e le informazioni che li riguardano.

Roberto Caruso ha 48 anni ed è di Campiglione fenile, in provincia di Torino, ma con origine calabrese. Manager nel campo automobilistico, si occupa di prototipi e controllo qualità. Ha un figlio 21enne con cui condivide la passione per la palestra. Gli piace tenersi in forma e cura molto la sua alimentazione.

Stefania Giochin ha 36 anni ed è di Crugliasco, in provincia di Torino. Da poco alle prese con una nuova esperienza lavorativa come receptionist in un hotel, Stefania nel tempo libero ama stare in compagnia dei suoi amici. Sogna di creare una famiglia unita e felice come quella in cui è cresciuta: ha una sorella più grande e due nipoti gemelli di 14 anni e negli occhi suo padre come modello di uomo. Di recente è venuta a mancare la mamma.

Gli esperti li hanno messi insieme perché Stefania è una persona molto sensibile che ha bisogno di protezione e Roberto ha la forza di proteggere. Lei ha una visione un po’ utopistica dell’amore e ha bisogno di concretezza e consistenza nel percroso. Quindi lui potrebbe essere davvero la persona giusta. Contemporaneamente, le caratteristiche di Stefania potrebbero essere di aiuto a Roberto per spingerlo un po’ nel vuoto e fare il salto. Lui infatti, dopo il divorzio, si è dedicato totalmente al figlio e si è isolato un po’ dal mondo e dalle relazioni. In generale sono una coppia molto complementare.

Roberto e Stefania a Matrimonio a prima vista

Siamo arrivati all’edizione numero 12 di Matrimonio a prima vista e questo programma ha davvero un grande successo tra il pubblico. Ma chi sono le coppie di questa edizione? Ecco i loro nomi:

Parlando di Roberto e Stefania, lui viene da un precedente matrimonio che ha voluto con tutto se stesso, ma poi la relazione è naufragata ed è stato lui a chiedere la separazione. In questi anni si è dedicato compleatamete al figlio che adesso ha 21 anni. Ecco che quindi, il figlio stesso ha voluto che il padre si rifacesse una vita. Per quanto riguarda lei, invece, è una donna molto sensibile e ha vissuto un periodo davvero complicato con la morte della madre.

Il percorso nel programma

Roberto e Stefania sono una delle coppie di Matrimonio a prima vista 11. Come sarà quindi il loro percorso che durerà 5 settimane? Andiamo a vedere cosa accadrà in ogni punta.