Chi sono Fabio e Ilaria di Matrimonio a prima vista 12

Debora Parigi | 13 Marzo 2024

Conosciamo la coppia di Matrimonio a prima vista 12 formata da Fabio e Ilaria, aggiunti al programma in corsa. Scorpiamo quindi la biografia, il lavoro e la loro vita privata.

Chi sono Fabio e Ilaria

Per Matrimonio a prima vista 12 gli esperti hanno inserito una novità davvero particolare e cioè l’introduzione di una quarta coppia in corso d’opera. Vediamo chi sono quindi questi due sposi e le informazioni che li riguardano.

Fabio Rossi ha 35 anni di età ed è di Fontevivo, un piccolo comune in provincia di Parma. Lavora come manutentore e ha molte passioni. Tra queste c’è l’andare in moto. Parlando della sua vita sentimentale, ha avuto una storia che è durata 5 anni. E questa persona l’ha lasciato con un messaggio, quindi lui ha capito che lei non ci teneva. Nonostante questa grossa delusione, crede ancora nell’amore

Ilaria Zanoli ha 34 anni di età. Per quanto riguarda il lavoro, si occupa di corsi di formazione e di eventi nel settore equestre. Un lavoro che nasce dalla sua passione, cioè l’equitazione. Col suo futuro sposo sogna di fare lunghe passeggiate a cavallo. Sentimentalmente parlando, è single da molto tempo. Ha avuto varie frequentazioni, ma non ha mai tirato fuori il suo lato più riflessivo e pacato. La storia più importante l’ha avuta dai 19 ai 22 anni e l’ha segnata. Aveva dato tutta se stessa in questa relazione, poiché lui le piaceva davvero tanto. Dentro ha una ferita che all’inizio era enorme. Sono passati 12 anni dalla fine di quella storia e lei non è più riuscita a provare quei sentimenti che provava con lui appena lo vedeva.

Gli esperti li hanno messi insieme perché si tratta di una coppia dagli stili affettivi complementari. E questa complementarità è utile sia all’uno che all’altra. Fabio ha sempre avuto canoni estetici preconfezionati e questo gli ha impedito di conoscere in maniera più approfondita le persone. Ne è consapevole e quindi è andato nel programma per questo, allargando il campo a nuovi canoni, non solo estetici ma anche caretteriali. Ilaria può servirgli, perché con la sua esuberanza e la capacità che ha di manifestare le sue emozioni può aiutarlo ad aprirsi e fidarsi di più.

Fabio e Ilaria a Matrimonio a prima vista

Per l’edizione 12 di Matrimonio a prima vista gli esperti hanno aggiunto varie novità. Partecipano concorrenti che sono già stati sposati inoltre non più solo tre coppie, ma anche una quarta in corso d’opera. Andiamo quindi a conoscere chi sono le coppie di Matrimonio a prima vista 12 e i loro nomi:

Parlando di Fabio e Ilaria, entrambi sono rimasti scottati dalle relazioni passate. Per lei il grande amore è stato dai 19 ai 22 anni e finita questa storia non è più riuscita a provare quei sentimenti forti. Per lui invece c’è stata una relazione di 5 anni finita con un sms da parte della fidanzata. Nonostante queste delusioni, entrambi hanno una grande voglia di innamorarsi e credono davvero ancora nell’amore e a questo programma.

Il percorso nel programma

L’avventura di Fabio e Ilaria a Matrimonio a prima vista 12 ha inizio durante la terza puntata del programma. Infatti loro sono la quarta coppia che gli esperti hanno deciso di introdurre mentre le altre tre erano già in viaggio di nozze.

(IN AGGIORNAMENTO)