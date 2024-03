Chi sono Giuseppe e Ilaria di Matrimonio a prima vista 12

NEWS

Debora Parigi | 6 Marzo 2024

Andiamo a conoscere Giuseppe e Ilaria, coppia di Matrimonio a prima vista 12. E scopriamo le informazioni sulla loro biografia, la vita privata e il lavoro.

Chi sono Giuseppe e Ilaria

Tra le coppie di Matrimonio a prima vista 12 abbiamo quella formata da Giuseppe e Ilaria. Vediamo quindi chi sono e le informazioni che li riguardano.

Giuseppe Ravetti ha 45 anni ed è di Alessandria. Presidente di un centro diurno per disabili, è attivo anche in moltissime attività di volontariato. Tra lavoro e vita sociale gli impegni sono molti, ma non rinuncia alle passioni per il calcio e fare lo speaker in una radio locale. Con un divorzio alle spalle, Giuseppe non rinuncia alla ricerca dell’amore. È molto legato alla madre e al fratello.

Ilaria Spillari ha 41 anni ed è di Milano. Consulente di marketing e allevatrice di gatti siberiani. Nel tempo libero si divide tra i suoi animali, le amiche e la pallavolo. I genitori di Ilaria sono separati da tanti anni, ma ha un ottimo rapporto con entrambi. In famiglia è molto legata a sua sorella.

Gli esperti li hanno messi insieme perché Giuseppe nel lavoro è molto sicuro di sé e solido, mentre nell’aspetto relazione è molto fragile poiché viene da un matrimonio finito, quindi le difficoltà e la timidezza lo hanno portato a non ributtarsi più in un rapporto di coppia. Anche Ilaria viene da esperienze relazionali fallimentari da cui è rimasta infragilita, però ha regiato proponendosi degli standard molto elevati per sé e per gli altri, sbagliando nel pensare che dovesse eccellere per essere amata. L’esperimento sarà interessante perché sono due persone che si devono scoprire, cambiandosi e andando l’uno verso l’altro.

Giuseppe e Ilaria a Matrimonio a prima vista

Siamo arrivati all’edizione numero 12 di Matrimonio a prima vista e questo programma ha davvero un grande successo tra il pubblico. Ma chi sono le coppie di questa edizione? Ecco i loro nomi:

Parlando di Giuseppe e Ilaria, lui ha avuto un matrimonio da giovane che però è stato disastroso e questo lo ha portato a chiudersi un po’ e a vivere delle difficoltà nei rapporti soprattutto per paura di scottarsi di nuovo. Ciò, unito alla sua timidezza, lo ha portato a non instaurare altre relazioni serie. Lei ha avuto una storia importante alle spalle che però è finita lasciandole una grande ferita. E per non soffrire ha deciso di dedicarsi agli animali così da tenersi occupata e trovare affetto altrove.

Il percorso nel programma

Giuseppe e Ilaria sono una delle coppie di Matrimonio a prima vista 11. Come sarà quindi il loro percorso che durerà 5 settimane? Andiamo a vedere cosa accadrà in ogni punta.

