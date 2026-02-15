L’ex portavoce di Conte Rocco Casalino presenta a Verissimo il compagno Alejandro e il nuovo progetto editoriale: La Sintesi

Il salotto di Silvia Toffanin ha ospitato un Rocco Casalino inedito, lontano dai palazzi della politica e immerso in una dimensione profondamente umana. L’ex portavoce della Presidenza del Consiglio si è lasciato andare a una confessione a cuore aperto, raccontando la genesi del legame con il compagno Alejandro Martinez, presente in studio insieme a lui. Questo amore è nato quasi per destino durante un viaggio sabbatico tra Stati Uniti e Sud America, intrapreso proprio per chiudere i ponti con un passato professionale ingombrante.

“Per me è stato un vero colpo di fulmine”, ha ammesso l’ex portavoce con visibile commozione davanti alle telecamere. L’incontro è avvenuto quasi per caso in un locale in Colombia: un approccio diretto, vissuto come una folgorazione, che lo ha spinto a chiedere immediatamente il numero di telefono a quello sconosciuto. In quel momento, Casalino ha sentito che Alejandro Martinez era finalmente “la persona che avevo sempre cercato”.

Il desiderio di paternità e il futuro con Alejandro

Nonostante le attuali difficoltà legislative, il desiderio di formare una famiglia resta un tema centrale per la coppia. Rocco Casalino ha ribadito con forza che, sebbene in Italia il percorso burocratico non sia semplice, Alejandro rappresenta oggi l’unico partner con cui riesca a proiettare ogni tipo di futuro, compresa la possibilità della paternità. Il legame tra i due appare solido e proiettato verso una stabilità che supera le barriere del pregiudizio.

La nuova sfida editoriale: nasce La Sintesi

Parallelamente alla sfera privata, Rocco Casalino è pronto a tornare in campo con un progetto ambizioso. Il 2 marzo debutterà infatti La Sintesi, un nuovo quotidiano online dedicato alla politica e all’attualità. La testata, diretta dallo stesso Casalino, nasce dalla collaborazione con l’imprenditore cinematografico Andrea Iervolino. Una nuova avventura editoriale che unisce due profili molto diversi: da un lato un produttore internazionale attivo tra cinema e innovazione, dall’altro uno dei comunicatori più noti della scena politica italiana degli ultimi anni.

