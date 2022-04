1 L’accusa di Roger Balduino

Nella scorsa puntata de L’Isola dei Famosi è stata mandata in onda una prova ricompensa. Carmen Di Pietro e Marco Cucolo hanno dovuto riconoscere i loro compagni d’avventura con il solo tocco delle mani, senza l’uso della vista. Alla fine, vista la bravura dei due, tutti hanno potuto bere della birra e mangiare alcune pizzette. Roger Balduino, però, parlando con altri naufraghi in seguito ha affermato di aver visto Guendalina Tavassi nascondere del cibo: “[…] Mettere la pizzetta nel c**o. Prendere un pezzo, dà un morso… L’ho visto. Ho mangiato due/ tre pezzi e c’era un morso“.

A dargli corda, come riporta anche il sito Davide Maggio, ci ha pensato Estefania:

A un certo punto, mi giro e vedo… sopra il tavolo c’erano quattro pezzi morsi. Quindi ho detto: “Ma perché fate così?”. Io pensavo che si stava mangiando solo la mozzarella […] Lei, Guendalina. E vedevo lui che diceva: “Ma perché te la stai mettendo nel c**o?”. […] Erano cinque pezzi con cinque morsi. Non è che era solo un pezzo con un morso. Così nessuno lo poteva prendere. Ma l’abbiamo preso comunque. Chi se ne frega che c’è un morso.

Nicolas Vaporidis si è mostrato abbastanza contrariato dalle parole di Roger Balduino. Non gli è andato giù il fatto che Guendalina, infatti, si sia messa nel costume le pizzette. Anche Marco ha rimarcato una mancanza di rispetto nei confronti di tutti gli altri naufraghi. Nonostante Estefania abbia ammesso di non averla vista compiere il gesto, il racconto di Roger è stato avvalorato anche dalle parole di Laura Maddaloni:

Nicolas si è arrabbiato con Edo per colpa di Guendalina. Ha detto: “Secondo te è giusto?”. Ci aveva due dietro e cinque in mano… […] Se io mangio solo due pezzetti e tu sette non va bene.

Guendalina, poi, si è confrontata con le accuse e ha ammesso di aver nascosto del cibo nel costume. Aveva, infatti, paura di non riuscire a mangiare nulla perché stava venendo costantemente interrotta. Nessuno pare averle creduto. Continua…