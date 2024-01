Romina, figlia di Al Bano e Romina Power, è diventata mamma! Il particolare nome scelto per il figlio

Spettacolo

Andrea Sanna | 25 Gennaio 2024

Lieta notizia arriva da Romina Carrisi. La figlia di Al Bano e Romina Power è diventata mamma per la prima volta! Il nome scelto per il piccolo è Axel Lupo.

Come riferito da AdnKronos c’è una gran bella notizia che arriva direttamente da Romina Carrisi e dal suo compagno Stefano Rastelli. La figlia di Al Bano e Romina Power è infatti diventata mamma per la prima volta.

In un ospedale romano, come si apprende dalla nota, Romina Carrisi ha dato alla luce il suo bambino, nato ieri 24 gennaio alle 22:39 con parto naturale e 14 ore di travaglio. Ma qual è il nome scelto per il piccolo? I due neo genitori hanno optato per un nome davvero molto particolare, che ha già attirato l’attenzione del web: Axel Lupo. Intanto dall’ospedale fanno sapere che “Il bambino e la mamma godono di ottima salute”. Non poteva esserci quindi una notizia migliore di questa.

In attesa dunque delle prime parole di Romina Carrisi dopo il lieto evento, ricordiamo che lei e Stefano Rastelli si sono conosciuti circa due anni fa durante Oggi è un altro giorno. Nella trasmissione di Rai 1 di Serena Bortone hanno avuto modo di lavorare entrambi e qui si sono innamorati e mai più separati. E, a distanza di tempo, sono finalmente diventati genitori.

Sebbene lui abbia già una relazione importante alle spalle, ha voltato pagina e ha ritrovato il sorriso accanto a Romina Carrisi. Come raccontato da lei stessa in un’intervista la convivenza è iniziata dopo solo 5 mesi e si sono trovati subito a loro agio: “Per me è perfetto nelle sue imperfezioni, è un uomo che c’è, è presente e che riesce a capirti”. Se non è una dichiarazione d’amore questa! Ora si scopriranno insieme anche da genitori!

Per ora nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni, come detto, o immagini suoi social network. La coppia ha deciso di viversi questo meraviglioso momento in privato e parlarne più avanti con calma.

Novella2000.it e Novella 2000 fanno le migliori congratulazioni a Romina Carrisi e Stefano Rastelli per la nascita del piccolo Axel Lupo. Un affettuoso saluto anche ad Al Bano e Romina Power, diventati nonni. Auguri!