Lo scontro tra Al Bano e Romina Power continua ad attirare l’attenzione. A intervenire questa volta è stata la figlia Romina Carrisi, che è stata ospite a Verissimo.

Romina Carrisi sullo scontro tra Al Bano e Romina Power: l’attacco al padre

Romina Carrisi è intervenuta nello scontro tra Al Bano e Romina Power, usando parole molto dure. La donna è stata ospite a Verissimo e nel salotto di Silvia Toffanin ha ammesso di essere rimasta molto delusa da quanto accaduto e dal comportamento di suo padre. Romina Carrisi ha spiegato che sta vivendo un momento molto positivo, con il figlio Axel Lupo e il buon rapporto con il padre del bambino, Stefano Restelli, nonostante si siano separati poco tempo dopo la sua nascita. Il discorso è poi finito sul momento di tensione che, invece, stanno affrontando i suoi genitori, nel pieno di uno scontro.

“Questa guerra non è iniziata da loro due” ha spiegato Romina, attribuendo l’escalation a una reazione “molto sproporzionata” di Al Bano rispetto alle dichiarazione che ha rilasciato sua madre. Sarebbe stata questa reazione, secondo Romina Carrisi, ad amplificare delle tensioni passate, che sono state inevitabilmente esposte anche al pubblico. “Mio padre ha estrapolato un minuto di quello che ha detto mia madre a Belve e purtroppo ha reagito in maniera molto sproporzionata in base a quello che ha detto” ha spiegato Romina Carrisi, aggiungendo di averne parlato con lui.

Romina Carrisi interviene su Al Bano e Romina Power: “Sono delusa”

“Nelle parole di mamma non c’era malizia, non c’era rancore, lei ha detto che aveva bisogno di sostegno, ma forse quello di papà non era abbastanza. Ma ciò non vuol dire che era assente” ha dichiarato Romina Carrisi, specificando che secondo lei suo padre ha ancora una grande ferita sia per la scomparsa della figliare per la fine della storia d’amore. “Hanno vissuto un’esperienza orrenda che nessuno si merita” ha dichiarato, parlando della scomparsa della sorella Ylenia, ma ha voluto aggiungere che “questo non dà il diritto di attaccare mia madre pubblicamente“.

“Sono delusa che non abbia pensato a noi, è vero che hanno vissuto il loro amore davanti a milioni di persone ma ci siamo anche noi, spettatori passivi dentro questo teatro” ha dichiarato Romina Carrisi, che si è scagliata contro il padre. “Non c’è bisogno di attaccare la madre dei tuoi figli” ha sottolineato, spiegando che se una persona è serena non dovrebbe tirare fuori le cose del passato. “Lui dice che mia madre l’ha provocato ma mia madre ha rilasciato quell’intervista con serenità” ha aggiunto Romina, che ha spiegato che Al Bano e Romina Power non si parlano più e li ha invitati a telefonarsi.