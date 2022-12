NEWS

Nicolò Figini | 6 Dicembre 2022

Sanremo 2023

Rosa Chemical e la citazione su Marco Mengoni

Nelle scorse ore abbiamo parlato di un fatto avvenuto lo scorso anno che riguardava uno dei prossimi Big in gara al Festival di Sanremo 2023. Stiamo parlando di Rosa Chemical, all’anagrafe Manuel Franco Roncati, di 24 anni. Diversi mesi fa aveva pubblicato una sua foto a luci rosse su Instagram. Il social lo aveva bannato e lui aveva rimesso l’immagine molto esplicita su Twitter, lamentandosi della censura:

“Sono serio. Mi sono rotto il ca*zo di dovermi censurare come una pu**ana pentita e di dover comunque subire l’ira di 4 perbenisti, rimettendoci sempre col mio lavoro“.

Oggi, però, torniamo a parlare di Rosa Chemical per un’altra situazione che potrebbe risultare scomoda in futuro. Chi non è suo fan probabilmente non conosce la sua discografia. Di conseguenza non ha mai ascoltato i suoi testi coloriti. Esiste un brano, che si intitola “Polka 2“, all’interno del quale cita un artista che ritroverà sul palco dell’Ariston. Non ne parla particolarmente bene. Questo il verso in questione: “Fan*ulo Marco Mengoni (Fu*k). Mi sta sui cog*ioni la scena rap. A saperlo prima di fare trap restano in cantina a fumare cra*k“.

Insomma, c’è chi pensa che questo possa far nascere un po’ di maretta tra i due cantanti. C’è chi, invece, è convinto che si tratti solo di una scelta artistica e che Rosa non abbia nulla contro Mengoni. Qual è la vostra corrente di pensiero? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Molto probabilmente tutto questo non porterà a nessuna tensione. Non ci resta che attendere febbraio 2023 per vedere come si piazzeranno in classifica.

Stando ai pronostici pare che Mengoni sia in lizza per il primo posto con un altro amato cantante. Le prospettive per Rosa Chemical, ad oggi, non sembrano buone. Ci si aspetta, infatti, di vederlo nelle ultime posizioni. Le cose possono ancora cambiare. Seguiteci per altre news.