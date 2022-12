NEWS

Nicolò Figini | 6 Dicembre 2022

GF Vip 7

La minaccia di Daniele Dal Moro

Ieri sera non è stata una puntata tranquilla per Daniele Dal Moro. Il vippone, infatti, si è ritrovato a discutere animatamente con diversi inquilini della casa del Grande Fratello Vip. Una tra queste è stata Patrizia Rossetti nel momento in cui ha scoperto che anche lei lo ha nominato. Dopo varie urla lei ha replicato: “Mi hai rotto le pa*le“. L’altro in risposta ha affermato: “Ora parlo sopra come fai tu, tu sai solo parlare sopra. Con te le conversazioni sono solo a chi si parla sopra. Sei così con tutti, non solo con me“.

A intervenire anche Alberto De Pisis, il quale si è intromesso perché non gli stavano piacendo i toni di Daniele nei confronti della Rossetti. E Dal Moro ha avuto cose da dire anche su di lui: “Tu sei l’ultimo che deve parlare Alberto, dici un sacco di ca**ate“. L’altro concorrente lo h invitato a chiedere scusa a Patrizia perché il suo atteggiamento risultava, a suo parere, vergognoso. Ma non finisce qui. Perché Daniele Dal Moro in seguito si è lamentato anche di Luca Onestini, mettendo in mezzo la sua frequentazione con Nikita:

“Onestini che pensa di andare avanti con la ship fasulla, vedi quanto dura. Perché sai quanto gliene frega di Nikita, non gliene frega niente. Lo capisce anche un cieco“.

A trovarsi d’accordo con lui anche Wilma Goich lì presente a sentire il discorso: “Sì, è vero, purtroppo per lui“. Voi che cosa ne pensate invece? Credete alla vicinanza tra i due vipponi? Fatecelo sapere tramite un commento qui sotto. Del resto Nikita si è dimostrata subito interessata, così come Onestini. Anche se quest’ultimo ha già più volte messo un freno alla situazione. Staremo a vedere. Nel caso di ulteriori aggiornamenti non esiteremo a informarvi. Seguiteci per molte altre news.