Ospite del podcast Mondo Cash, Rosa Chemical torna a parlare del bacio con Fedez a Sanremo, facendo nuove rivelazioni inedite. Ecco cosa ha raccontato il cantante.

La verità sul bacio tra Rosa Chemical e Fedez

Tutti senza dubbio ricordano quanto accaduto a Sanremo 2023 tra Rosa Chemical e Fedez. Il cantante di Made in Italy, in gara tra i Big, nel corso della sua esibizione in finale scese dal palco per raggiungere la prima fila, dove trovò l’ormai ex marito di Chiara Ferragni (che proprio quella sera era co-conduttrice al fianco di Amadeus). A quel punto tra i due artisti scattò un inaspettato bacio, che lasciò tutti a bocca aperta. Il gesto scatenò anche l’ira della stessa imprenditrice digitale e tra i Ferragnez calò il gelo. Per giorni l’accaduto fece discutere il web e adesso a distanza di anni sono emersi nuovi retroscena. Andiamo a scoprire cosa è accaduto.

Tutto è iniziato quando Rosa Chemical è stato ospite del podcast Mondo Cash. Nel corso della chiacchierata al cantante è stato chiesto di parlare del famoso bacio con Fedez a Sanremo e così il rapper si è lasciato andare a una confessione inaspettata. L’artista ha infatti svelato che i due avevano preparato tutto a tavolino. Ma non solo. Stando a quanto raccontato, Chiara Ferragni era all’oscuro di tutto. Queste le dichiarazioni di Chemical:

“Se il bacio con Fedez era preparato? Sì. Era studiato a tavolino. Chiara Ferragni non lo sapeva. L’aveva detto a Muschio Selvaggio, durante la puntata di Sanremo. Lui mi fa: ‘Sono in prima fila, vieni a darmi un bacio’. E io sono andato”.

A distanza di anni dunque Rosa Chemical rivela la verità sul bacio con Fedez. Il cantante di Battito nel frattempo non è ancora intervenuto per commentare l’accaduto e non è chiaro se nelle prossime ore deciderà di dire la sua.