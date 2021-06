1 Gaffe di Rosa: la reazione di Martina

Ieri Rosa Di Grazia e Martina Miliddi, che tanto hanno stretto nella scuola di Amici 20 diventando ottime amiche, hanno realizzato insieme l’ennesima live su Instagram. Non è mancato qualche piccolo intoppo e gaffe da parte di entrambe le ballerine.

Se Martina per errore ha fatto comparire delle domande dei fan riguardarti Deddy, di cui Rosa Di Grazia non vuole assolutamente parlare, anche quest’ultima ne ha combinata qualcuna. Nel corso della diretta infatti Martina si è complimentata con la collega per il look scelto: “Oh guardala, fammi vedere, sei tutta in giallo!”, ha detto la Miliddi curiosa di scoprire l’outfit scelto da Rosa.

La Di Grazia ha ribattuto alzandosi in piedi: “Oggi sì. ‘In radio c’è un pulcino….'”, facendo riferimento al famoso motivetto che tanto ha fatto ridere Martina, per poi proseguire e incappare nella gaffe: “Sì, oggi sono molto yellow!”. Qualcuno, così come le dirette interessate, hanno colto subito il riferimento al brano di Aka7even, che si intitola per l’appunto Yellow!

Ma quale sarà stata la reazione di Martina Miliddi a tutto ciò? La ballerina si è limitata ad un imbarazzato: “Ah… ok”, per poi iniziare a ridere e fare dei gesti a Rosa Di Grazia, che ormai non poteva più recuperare. Questo il video del preciso istante in cui è accaduto tutto ciò.

Di recente Aka7even ha fatto sapere, tra l’altro, che oltre Mi manchi anche un’altra canzone del suo disco, ovvero Mille parole, è dedicata a Martina Miliddi. Forse per la prossima live è il caso di avvisare Rosa Di Grazia, non si sa mai!

