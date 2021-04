2 I genitori di Rosa su Deddy

Cosa pensano i genitori di Rosa Di Grazia della sua storia con Deddy? Lo ha rivelato la diretta interessata nel corso di una live su Instagram. La ballerina è stata eliminata nel corso della terza puntata del serale di Amici 20. Rosa e Deddy si sono dovuti fronteggiare durante l’ultimo ballottaggio. Una sfida resa particolarmente difficile a causa del rapporto speciale che lega i due da ormai diverse settimane. Nella serata di ieri la Di Grazia ha risposto ad alcune curiosità dei tanti fan che l’hanno supportata e sostenuta nel corso di questi mesi.

Molte di queste riguardavano ovviamente il suo rapporto con Deddy. In particolare qualcuno ha chiesto alla ballerina cosa pensassero i suoi genitori del cantante. “A loro piace tanto Deddy e sicuramente appena finirà tutto avranno modo anche di conoscerlo da vicino e di rapportarsi e magari farò altrettanto io con la sua famiglia – ha raccontato la Di Grazia – ha fatto una bellissima impressione. Anche perché è buono e genuino, Deddy è così com’è, quindi è impossibile che non faccia una buona impressione“.

Rosa Di Grazia ha poi aggiunto di guardare Amici solo per lui e che spera vivamente possa aggiudicarsi la vittoria finale. La ballerina non ha invece voluto rivelare qual è il brano che Deddy le ha dedicato ma si è limitata a dire che il cantante ha scritto una canzone per lei. La Di Grazia ha poi parlato del suo percorso nel programma, che ha definito di alti e soprattutto di bassi. Sebbene abbia apprezzato ogni momento vissuto nella scuola, Rosa ha dichiarato che essere continuamente bersaglio di critiche di Alessandra Celentano non è stato affatto semplice.

Tuttavia ha poi sostenuto che anche le parole della Maestra l’hanno aiutata a crescere sia da un punto di vista personale che professionale.

