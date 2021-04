2 Il “bottino” di Rosa Di Grazia

Rosa Di Grazia è stata una dei due eliminati della terza puntata del serale di Amici 20. La ballerina ha infatti perso l’ultimo scontro con il suo fidanzato Deddy e ha dovuto abbandonare la casetta in cui tutti gli allievi della scuola hanno convissuto per diversi mesi. Nel corso della giornata di ieri, Rosa ha fatto una diretta con i tanti fan che l’hanno seguita e supportata durante il suo percorso nel talent show di Maria De Filippi.

“Hai conservato le buste della Celentano?”

“Certo, adesso ogni tanto ne metto una davanti alla porta, così la apro e scopro che la Celentano mi ha mandato un guanto di sfida”#Amici20 #Rosadigrazia #Celentano pic.twitter.com/QyxIwf6ZRa — ilmondodelladanzasa (@ilmondodellada3) April 4, 2021

Durante la live la Di Grazia ha risposto alle tante domande di chi la seguiva ed una in particolare riguarda un bislacco souvenir che la ballerina si è portata casa dopo l’eliminazione. Rosa ha infatti raccontato di aver conservato tutte le lettere e i guanti di sfida che Alessandra Celentano le ha inviato durante il programma. “Certo, adesso ogni tanto ne metto una davanti alla porta, così la apro e scopro che la Celentano mi ha mandato un guanto di sfida“, ha dichiarato ironicamente.

Il percorso di Rosa Di Grazia all’interno del talent show è stato caratterizzato dai duri scontri con la maestra. La Celentano ha infatti sempre osteggiato la ballerina, ritenendola non adatta alla danza. Dalla parte di Rosa c’è invece sempre stata Lorella Cuccarini, che l’ha sempre difesa a spada tratta e l’ha tutelata contro le difficili prove a cui Alessandra ha tentato di sottoporla.

Nonostante gli screzi però, la Di Grazia ha ammesso con maturità che anche gli attacchi della maestra l’hanno aiutata a maturare e a crescere sia come persona che come ballerina. Rosa ha infatti dichiarato che il suo percorso non è stato affatto facile, ma che comunque è orgogliosa di come sono andate le cose. La sua vittoria più grande? E’ stata ovviamente quella di conoscere Deddy, con cui spera di proseguire anche una volta terminato il programma.

