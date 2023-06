NEWS

Andrea Sanna | 7 Giugno 2023

Amici 22

Il bacio tra Mattia e Benedetta di Amici 22

Finito Amici 22 si continua a parlare della vita dei ragazzi della scuola anche fuori dal programma. Tra tutti ad attirare maggiormente l’attenzione sono Mattia Zenzola, vincitore dell’edizione, e Benedetta Vari.

Sul web ormai da tempo si parla di un flirt tra i due, mai però confermato dai diretti interessati, che si sono sempre professati amici inseparabili. Sebbene in questo legame c’è chi non ci vede niente di male, c’è anche chi sostiene che tra i due ci sia del tenero. Stando a un rumor giunto a Deianira Marzano, Mattia e Benedetta di Amici 22 sarebbero una coppia, ma preferiscono mantenere il massimo riserbo.

Sabato sera a Catania i due ballerini di Amici 22 si sono esibiti insieme sul palco, concludendo la coreografia con un bacio. Gesto che secondo i presenti non era previsto dalla coreografia, ma sarebbe stato del tutto naturale: “Occhio, guarda che bacio. Non da coreografia ma spontaneo tra Benedetta e Mattia sabato sera a Catania sul palco”, ha scritto l’utente in questione.

Ad accompagnare il tutto anche uno scatto…

La storia Instagram di Deianira Marzano su Mattia Zenzola e Benedetta Vari

Non è tardata ad arrivare la precisazione dell’opinionista: “Mattia e Benedetta. Sì, ragazze pare stiano insieme ma vogliono discrezione”.

C’è da dire che dei due ballerini di Amici 22 nei giorni scorsi se n’è parlato anche a Viva Rai 2, trasmissione condotta da Fiorello. Lo showman ha ospitato Mattia Zenzola e Benedetta Vari, i quali hanno regalato al pubblico una bellissima coreografia. A seguire il presentatore ha colto la palla al balzo e incuriosito ha detto di sapere che sono partner non solo nel lavoro ma anche nella vita.

Se Benedetta Vari ha fatto cenno di no con la mano per poi scoppiare a ridere, Mattia Zenzola ha chiosato: “Siamo solo tanto amici”, scacciando via qualsiasi indiscrezione. Sta di fatto però che il loro rapporto durante e dopo Amici 22 continua a far discutere.

C’è da precisare comunque che Benedetta Vari fino a poco tempo era fidanzata con un ragazzo di nome Simone che, proprio sui social, aveva messo a tacere i pettegolezzi. Non sappiamo però se i due oggi stiano o meno effettivamente insieme.