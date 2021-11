1 Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione genitori bis

Il grande giorno è finalmente arrivato. Ieri Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono diventati genitori per la seconda volta. Nelle scorse ore la coppia ha fatto sapere che ieri è venuto alla luce il piccolo Mario Achille. L’annuncio è arrivato, come di consueto, dai social. La coppia ha raccontato passo passo le ore precedenti e successive al lieto evento.

Ecco le parole commosse di Rosa Perrotta su Instagram dopo la nascita di Mario Achille nella giornata di ieri 9 novembre 2021:

“Sono grata alla vita per avermi dato la possibilità di guardare, per la seconda volta, la felicità dritta negli occhi, i tuoi occhietti appena aperti neri e curiosi. Ci hai fatti spaventare un attimo, ma tutto è andato per il meglio. Da oggi, insieme al tuo fratellino, sarai per sempre la ragione della mia vita. 9/11/21 benvenuto al mondo Mario Achille. Grazie infinite a tutti voi per l’amore. Non vediamo l’ora di farvelo conoscere!”

Foto Instagram di Rosa Perrotta

Questo il dolce messaggio scritto da Rosa Perrotta. Ad aggiungersi a queste prime dichiarazioni anche Pietro Tartaglione, che ha espresso così la sua gioia: “Benvenuto Mario Achille Tartaglione. 09/11/21. P.s: non vedo l’ora di farvelo conoscere, è un bambino meraviglioso”. L’ex volto di Uomini e Donne, anche a nome della sua compagna, ha ringraziato tutti per i numerosi messaggi d’affetto e di auguri ricevuti e non vede l’ora di far conoscere Mario Achille ai propri fan.

Intanto sempre in queste ultime ore Rosa Perrotta è intervenuta su Instagram spiegando come stanno lei e il secondogenito…