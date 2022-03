1 La salute del cane di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga

Qualche tempo fa Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno preso un cagnolino che hanno deciso di chiamato Chinu. Entrambi gli sono talmente affezionati che spesso dedicano a lui teneri messaggi su Instagram. Come per esempio il seguente: “Caro Chinu, anche se sei più affezionato ad Rosalinda e hai occhi solo per lei, anche se ti piace fare pipì ovunque tranne che dove dovresti, anche se raccogli i fogli di carta fuori come se fossero biscotti, sappi che hai migliorato la nostra vita“.

Pare, però, che il cagnolino non si sia sentito troppo bene in queste ore. A rivelarlo proprio l’ex gieffino nelle sue Instagram Stories. Ecco, perciò, le sue parole esatte:

Buongiorno a tutti, come state? Ecco, mi faccio risentire. Chinu sta meglio. Ringrazia per tutti i messaggi. Siamo sotto antibiotici e anti infiammatori. Perché è raffreddato e dobbiamo capire se è un batterio o altro. Poi martedì abbiamo altre visite. Perché lo spavento quando è svenuto è stato grande. Però, come vedete, è molto arzillo e sono contento. Se eviti di mordermi, però, mi fai un favore. L’importante è che si sia ripreso.

Speriamo che il cane tanto dolce di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò possa rimettersi il prima possibile. Nel frattempo torniamo a parlare del rapporto tra Rosalinda e Dayane Mello. Le due hanno partecipato al GF Vip 5 insieme e si sono avvicinate molto. Da qualche mese, tuttavia, la loro amicizia pare giunta al capolinea. Non ha sorpreso molto, quindi, la mancata presenza della Cannavò al compleanno dell’ex coinquilina. Ad ogni modo ha spiegato sui social, in maniera chiara, perché non si è fatta vedere:

Io non ero al compleanno di Dayane. Ne approfitto per rispondere a tutte quelle persone che mi hanno anche criticato – quindi oltre al danno pure la beffa – perché non ho fatto gli auguri di compleanno a Dayane. In realtà, dopo avere ricevuto una diffida, tra l’altro a casa dei miei genitori giù in Sicilia, in un periodo molto difficile per mia madre, mi sembrava paradossale ricevere l’invito. E, ovviamente, anche se l’avessi ricevuto, non avrei accettato.

