1 Parla Rosalinda Cannavò

Due delle protagoniste assolute del Grande Fratello Vip 5 sono state Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Come sappiamo la modella e l’attrice all’interno della casa hanno avuto modo di conoscersi a fondo ed è così nata una bella amicizia, che fin da primo momento ha fatto discutere il web. Tuttavia durante il loro percorso tra le due non sono mancate forti discussioni, che spesso hanno messo a dura prova il legame. Dopo la fine del reality però Rosalinda e Dayane hanno iniziato a frequentarsi e più volte si sono mostrate insieme sui social. Ciò nonostante da qualche mese l’amicizia è giunta al capolinea, e la modella ha addirittura diffidato l’attrice.

Quando così qualche giorno fa Dayane Mello ha festeggiato il suo compleanno, i fan non si sono meravigliati nello scoprire che Rosalinda Cannavò non era stata invitata alla festa. Qualche ora fa così proprio Rosalinda Cannavò a Casa Chi è tornata sulla questione. Per di più l’attrice ha parlato per la prima volta della diffida ricevuta da Dayane. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Biccy:

“Io non ero al compleanno di Dayane. Ne approfitto per rispondere a tutte quelle persone che mi hanno anche criticato – quindi oltre al danno pure la beffa – perché non ho fatto gli auguri di compleanno a Dayane. In realtà, dopo avere ricevuto una diffida, tra l’altro a casa dei miei genitori giù in Sicilia, in un periodo molto difficile per mia madre, mi sembrava paradossale ricevere l’invito. E, ovviamente, anche se l’avessi ricevuto, non avrei accettato”.

Pare dunque che ormai l’amicizia tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello sia davvero giunta al capolinea. Nel mentre sempre a Casa Chi a lanciare un’indiscrezione è stato Gabriele Parpiglia, che ha parlato del nuovo flirt della modella. Andiamo a vedere cosa sappiamo a riguardo.