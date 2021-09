1 I dettagli sull’uomo che ha molestato Dayane

Le molestie subite da Dayane Mello a La Fazenda hanno fatto il giro del mondo. In tanti si stanno mobilitando, da fan, amici e persone a lei vicine, con la speranza che presto ci siano provvedimenti nel reality brasiliano. A parlare di questo, dopo un intervento sui social, è stata Rosalinda Cannavò a Casa Chi. Ecco le parole dell’attrice:

“Sono rimasta abbastanza destabilizzata e non solo perché sono molto legata a Dayane, ma a prescindere dai legame che ho stretto con lei, in merito a ciò che è accaduto all’interno di questo reality. Palesemente ho avuto modo di vedere anche le immagini. Abbiamo assistito a un caso di molestia a tutti gli effetti perché è così giusto definirle ‘molestie’. Abbiamo visto questo concorrente de La Fazenda che contro la volontà di Dayane, soprattutto dopo che lei aveva bevuto qualche bicchiere di troppo e quindi non era nemmeno cosciente a pieno, ha messo le mani su di lei senza la sua volontà”.

Rosalinda Cannavò ha aggiunto ancora: “Lei ha provato a respingerlo invano, lui si è scagliato contro di lei addirittura lanciando verso la sua direzione un secchio di ferro. Mostrando dunque particolare violenza. Adesso la cosa che più mi indigna è che non solo nessuno ha preso dei provvedimenti all’interno del reality, ma che non ce ne siano in generale. I social e tutte le persone che vogliono bene a Dayane si stanno mobilitando, ma noi che non siamo parenti a tutti gli effetti non possiamo che farci sentire. Chiediamo ci siano provvedimenti, anche perché parliamo di una persona già accusata di molestie”.

Ha spiegato Rosalinda Cannavò. A queste parole si sono aggiunte quelle del giornalista Gabriele Parpiglia, il quale ha spiegato:

“Stiamo parlando di Nego Do Borel. Lui è entrato nel reality con tre denunce per aggressioni e violenza domestica e fisica e psicologica da parte di tre donne diverse (…). Notizie delle ultime ore vicino al letto di lui è stato trovato un preservativo. Il fatto che l’abbia trovato proprio lui fa scalpore (…). Ovviamente sia lui che lei sono ancora all’interno del reality, la produzione ha trattato il caso come se fosse una love story, un romanzo”.

Oltretutto apre che una delle tre donne si sono domandate come sia possibile che Nego sia tra i concorrenti de La Fazenda, visti i casi che lo vedono coinvolto. Ma non è tutto….