Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga felici per il bimbo in arrivo: “Il matrimonio? Il prossimo passo”

Debora Parigi | 30 Marzo 2024

Rosalinda Cannavò

Ospiti da Silvia Toffanin a Verissimo, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno parlato della gravidanza da poco annunciata. Lei ha raccontato come ha rivelato di essere incinta al compagno. Inoltre hanno detto a quali nomi stanno pensando da dare al futuro nascituro di cui non sanno ancora il sesso.

Le prime dichiarazioni di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga dopo l’annuncio della gravidanza

Qualche settimana fa Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno annunciato sui social di essere in attesa del loro primo figlio. La coppia, quindi, oggi pomeriggio è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e ha raccontato un po’ questi primi mesi in attesa del figlio. Rosalinda ha detto che attualmente è di 4 mesi, ma ancora non conoscono il sesso del bambino.

Stanno comunque iniziando a pensare al nome da dare, sia che nasca maschio che femmina. A tal proposito, se dovesse essere un maschio hanno pensato al nome Teo. Si tratta di un nome a cui lei è molto legata: “Ha un significato importante per me perché era il nome del mio amico Teodosio Losito. E quindi anche per ricordare lui mi piacerebbe mettere questo nome a nostro figlio se fosse maschio”. Per quanto riguarda il nome femminile, invece sono un po’ indicisi. Il primo pensiero è stato per Dafne, poi però è venuto fuori anche Camilla. Quindi lo capiranno più avanti nel caso.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno anche raccontato di come hanno scoperto la gravidanza. E in particolare lei ha raccontato come lo ha detto a lui. “L’ho tenuto un po’ all’oscuro della cosa, anche se non sono molto brava a dire le bugie”, ha iniziato a rivelare l’attrice. E poi ha detto come ha dato la notizia al compagno:

“L’ho scoperto durante le vacanze natalizie, eravamo a casa da lui nelle Marche. Io ho fatto un test e in realtà spinta da una nostra amica perché mi sentivo un po’ strana, ma non credevo fosse possibile. Lei mi diceva di fare il test, ma ero sicura che sarebbe stato negativo. L’ho fatto insieme a questa nostra amica ed è risultato subito positivo. Non ci volevo assolutamente credere. Ho aspettato qualce giorno, il tempo di rientrare a Milano. Volevo aspettare ancora di più, ma non ce l’ho fatta. E poi quando è tornato a casa un giorno gli ho fatto trovare una scatola con all’interno il test di gravidanza”.

E adesso Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga parlando anche di matrimonio. Per lei è un vero e proprio sogno. “Sicuramente è il prossimo passo”, ha detto Andrea. “E poi credo che il diventare genitori insieme ti dia quello slancio in più per sposarti. Noi praticamente viviamo da sposati, quindi manca solo l’anello che arriverà”. E magari la proposta potrebbe arrivare proprio con la nascita del figlio che dovrebbe essere a settembre.