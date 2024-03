Ayle confessa a Silvia Toffanin di aver avuto “un’amicizia speciale” ad Amici

NEWS

Debora Parigi | 30 Marzo 2024

Amici 23

Dopo l’uscita da Amici 23, oggi Ayle è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo insieme a Kumo. Il cantante ha parlato del suo percorso nel talent e delle sensazioni provate. Ma quando la conduttrice ha fatto una domanda sull’amore, ha dato una risposta che sembra confermare i rumor su un rapporto speciale con la ballerina Lucia. Ecco cosa ha detto.

L’amicizia speciale tra Ayle e Lucia dentro Amici 23

Come accade da alcune edizioni, gli allievi di Amici vanno ospiti a Verissimo una volta usciti dal programma dopo il Serale. E così, dopo la prima puntata di sabato scorso, questo pomeriggio da Silvia Toffanin c’erano Ayle e Kumo. Il cantante e il ballerino sono stati i primi eliminati del Serale di Amici 23, ma comunque hanno avuto un grande affetto dai fan.

Parlando di Ayle, a Verissimo ha raccontato dei momenti che ha vissuto, anche quelli difficilissimi che lo hanno portato a un certo punto a lasciare il programma per poi pentirsene subito e chiedere di rientrare. Alla Toffanin ha detto che dopo Capodanno è nata in lui dell’ansia molto forte che lo hanno portato a deconcentrarsi. La scelta di lasciare il talent è stata causata proprio da questa ansia, legata al fatto di esibirsi di fronte a tantissime persone. Si è pentito subito di essersene andato perché ha capito che la colpa era dell’ansia e non l’avrebbe risolta scappando.

Tra le tante domande Silvia Toffanin ha parlato anche di amore. E questo ha messo un po’ in difficoltà il cantante ex allievo di Anna Pettinelli. Ma la sua risposta ha fatto pensare che i rumor su un rapporto speciale tra lui e la ballerina Lucia possano essere veri. “L’amore lo canto, lo scrivo, lo vivo. In questo momento…è complicato da spiegare”, ha risposto in evidente imbarazzo. “Ho avuto una bella amicizia, posso dire questo. Una bella amicizia dentro. Sono contento di averla avuta”.

Da queste parole di Ayle si capisce che non è stata una classica amicizia come invece magari Kumo può aver avuto con Martina. Ma sembra che si possa trattare di qualcosa di più profondo che però, per il momento, non pare essere andato oltre. E appunto, come dicevamo, si pensa che la persona in questione sia Lucia dato che più volte li abbiamo visti davvero molto vicini e complici.