1 La gaffe di Rosalinda Cannavò

Rosalinda Cannavò, nella giornata di ieri ha pubblicato delle Stories sul sul profilo Instagram che hanno fatto insorgere molti utenti del web. L’ex gieffina, infatti, ha raccontato ai fan del suo viaggio da Torino a Milano. Peccato, però, che a un certo punto ha fatto uno scivolone. Questo perché ha fatto riferimento a uno stereotipo che non è per nulla piaciuto a molte persone. Ecco, infatti, qui di seguito uno spezzone del video e ciò che ha affermato.

rosalinda ma che minchia stai dicendo pic.twitter.com/2Y0DKi8jnb — gioele🦇 (@enkelad0s) June 13, 2021

Ieri sono andata a letto prestissimo, ero cotta. Mi sono fatta Torino-Milano da sola e sono sana e salva. Considerate che era un anno che non portavo la macchina. Perché tra il Grande Fratello e il fatto che a Milano io non avevo un mezzo. Andrea non mi faceva guidare il suo. Però giustamente non mi faceva guidare, perché capitelo, parliamoci chiaro, noi donne per quanto possiamo impegnarci non siamo eccezionali alla guida. Però sono arrivata salva a destinazione.

Insomma, queste dichiarazioni di Rosalinda Cannavò hanno suscitato la reazione del pubblico di Twitter, in modo particolare. Un’utente, per esempio, ha commentato la situazione riprendendo la frase incriminata e aggiungendo: “Io mi diverto un mondo al volante. Ci passerei le giornate. Ah, e conosco molte altre ragazze bravissime a guidare”. Nei commenti sotto al post che avete visto poc’anzi, inoltre, un’altra persona aggiunge: “Io non sono un genio alla guida anche perché ho ripreso da poco, dopo anni che non guidavo, ma conosco donne padronissime del mezzo che guidano anche furgoni, non hanno mai avuto incidenti, che si fanno centinaia di km“.

Ad ogni modo, non si tratta della prima volta che Rosalinda Cannavò finisce al centro della polemica. Qualche tempo fa, infatti, è stata attaccata dai fan dopo aver fatto una battuta su Instagram. Scopriamo cos’era accaduto.