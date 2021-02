1 Il racconto di Rosalinda Cannavò

Sono passati anni da quando abbiamo visto Rosalinda Cannavò, all’epoca Adua Del Vesco, prendere parte alle più grandi fiction di successo di Canale 5. Tra i suoi tanti lavori, come ricorderemo, l’attrice è stata anche nel cast de L’Onore e il Rispetto, dove vestiva i panni di Venere, figlia di Giuliana De Sio. Nel corso della terza stagione della serie, il personaggio di Rosalinda venne però ucciso, e qualche ora fa proprio l’attrice nella casa del Grande Fratello Vip 5 ha svelato un retroscena su quel momento. La Cannavò ha ricordato di un terribile momento sul set, quando ci fu un piccolo incidente che la coinvolse. Queste le su dichiarazioni, riportate da Bubinoblog:

“Ero Venere, la figlia di Giuliana De Sio. In una scena lui mi ha uccisa e messa nel cofano. Facevo la morta, ma in realtà ero viva. Ero nel cofano in questa macchina d’epoca. Stavo scomodissima, ero dentro il cofano che pregavo, soffro di claustrofobia. Sento lo stop della regia e sento urlare tutti: ‘come cavolo si apre questa auto?’. Non capivano come si apriva il cofano. Ero impanicata, graffiavo e davo i pugni. Mi sono sentita morire. Bruttissimo ragazzi, sono rimasta dentro un bel po’”.

E ancora Rosalinda Cannavò in merito all’incidente sul set ha aggiunto:

“Mi sono sentita male, ho avuto un calo di pressione. Terribile, non ci sono altre parole per quello che ho passato. Quella è stata una delle cose più brutte della mia vita. Mi sentivo morire. Ad oggi non ho capito per quale ragione non si sia aperto il cofano. Non ho capito come mai mi abbiano messa davvero dentro, potevano non mettermi. Pensate che io adesso non scendo sott’acqua perché quell’esperienza mi ha traumatizzata, ho paura di affogare sul serio”.

Le parole di Rosalinda Cannavò non sono passate inosservate e stanno facendo il giro del web in queste ore. In molti intanto si chiedono se dopo il Grande Fratello Vip 5 l’attrice tornerà sul piccolo schermo con una nuova fiction. Non resta che attendere però per scoprirlo.