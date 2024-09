Dopo il weekend anche oggi torna l’appuntamento con Endless Love. Che anticipazioni abbiamo per il 9 settembre? Conosciamo insieme la trama degli episodi, dove vederlo in streaming e le ultime news.

Anticipazioni Endless Love 9 settembre

Eccoci subito quindi con le anticipazioni di Endless Love e cosa prevede la trama del 9 di settembre:

Nihan ed Emir discutono sul loro accordo matrimoniale, quando in azienda irrompe Kemal, per far sapere al suo rivale che si è impossessato in modo scorretto delle quote della Alacahan Holding. Dunque è caduto in trappola.

Emir dunque scopre che le licenze della miniera, acquistate per una gran somma di denaro, in realtà hanno un valore differente da quel che pensava.

Dalle anticipazioni della serie siamo a conoscenza che Eda è in difficoltà con Deniz e decide di portare la bambina dalla pittrice. Nihan tenta in tutti i modi di nascondere la figlia da Kemal, che però la riconosce dato che Zeynep l’aveva portata a casa del genitori. Così Soydere inizia ad avere dei sospetti sulla paternità!

Quando va in onda

In questo specchietto riassumiamo dunque quando va in onda Endless Love nel corso di questa settimana.

Tutti i giorni alle 14:10 (precisamente dal lunedì al venerdì), la serie turca è in onda su Canale 5, tornando così al suo orario solito. Appuntamento fisso anche nel weekend, per fare da traino poi a Verissimo.

Se dovessero esserci delle modifiche non esiteremo a farvi sapere, come sempre accade in questi casi.

Quanti episodi ha Endless Love

Per poter rispondere a questa domanda diciamo subito che la serie televisiva ha due stagioni in Turchia da ben 35 e 39 episodi.

A causa delle tempistiche di palinsesti televisivi, in Italia viene trasmessa con una durata inferiore. Ciò comporta dunque una diversa messa in onda e sicuramente molti più episodi da poter seguire.

Dove vederlo in TV e streaming

Vediamo per finire dove vedere in TV e in streaming Endless Love. Come precisato la serie è disponibile, agli orari indicati, su Canale 5.

Non siete in casa e non sapete come fare? potete sempre andare di streaming grazie a Mediaset Infinity. Che sia in diretta o a seconda delle vostre esigente è possibile vedere la serie televisiva e non perdervi nemmeno un minuto.

