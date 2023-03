NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Marzo 2023

Le parole di Rosalinda Cannavò

In queste ore a pubblicare un toccante post sui social è stata Rosalinda Cannavò. L’ex protagonista del Grande Fratello Vip 5 infatti è tornata a parlare della sua malattia, rivivendo i giorni in cui ha sofferto di disturbi alimentari. Come aveva già anche raccontato all’interno della casa più spiata d’Italia, l’attrice a poco a poco è riuscita, grazie all’aiuto di professionisti, a lasciarsi quel brutto periodo alle spalle, che l’ha inevitabilmente segnata.

Oggi però, in occasione della giornata nazionale del Fiocchetto Lilla dedicata ai disturbi alimentari, Rosalinda Cannavò è tornata a parlare della sua malattia, con un toccante post che ha commosso ed emozionato il web. Queste le dichiarazioni dell’ex Vippona, che non sono passate inosservate:

“Questa è la storia di un disturbo alimentare. Una storia come tante purtroppo. Io oggi ho scelto di essere felice, lasciandomi alle spalle quegli anni difficili. Ma non potrò mai dimenticare quei momenti in cui mi sentivo “inutile”. Ho trovato in me la forza di rialzarmi, grazie al supporto delle persone che mi amano e a un team di specialisti. E non è stato per nulla facile ma c’è l’ho fatta. Mi sforzo molto a parlare di quel periodo perché i ricordi, capirete, non sono piacevoli. Ma è per questo che ho scelto di condividere con voi questa parte privata e importante della mia vita, affinché posso dare un po’ di coraggio a chi lotta contro un DCA”.

Il toccante post di Rosalinda Cannavò in breve ha fatto il giro del web, e numerosi utenti hanno lasciato commenti di affetto e sostegno all’attrice, che ha voluto sensibilizzare i social parlando di un tema delicato e importante.