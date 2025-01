Di recente Rose Villain ha lanciato la sua prima linea di cosmetici. Nelle ultime ore però la cantante è stata accusata di aver copiato il design dei suoi prodotti a un brand australiano. Ecco cosa sta accadendo.

Le accuse a Rose Villain

Una delle artiste più amate degli ultimi anni è di certo Rose Villain. La giovane cantante è infatti riuscita poco a poco a conquistare il cuore del pubblico e ha iniziato a scalare le classifiche musicali italiane. Solo lo scorso anno è così arrivata una grande opportunità: il Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston l’artista ha presentato Click Boom! che è diventato uno dei brani più amati tra quelli in gara alla kermesse. Ma le sorprese non sono finite qui per i fan.

Quest’anno infatti la cantautrice ci riprova e alcune settimane fa è stata annunciata tra i Big della nuova edizione del Festival della canzone italiana. Stavolta Rose presenterà il pezzo Fuorilegge, che di certo non deluderà le aspettative. In attesa di scoprire cosa accadrà però nelle ultime ore qualcosa ha portato la cantante al centro dell’attenzione mediatica.

Come di certo in molti sapranno, solo di recente Rose Villain ha lanciato la sua prima linea di cosmetici, che ha prontamente conquistato tutti. Ciò nonostante adesso la cantautrice è stata accusata di aver copiato il design dei suoi prodotti a un brand australiano, Lippy Links. La fondatrice del marchio è anche intervenuta sui social e con una nota ufficiale ha fatto sapere di aver preso provvedimenti legali. Questo quanto si legge in merito: “Mi hanno appena informata che un marchio italiano chiamato Good Villain di proprietà di Rose Villain ha rubato il design di Lippy Links. Voglio che tutti sappiate che ne sono consapevole e i miei avvocati stanno prendendo provvedimenti”.

Attualmente Rose non è ancora intervenuta per commentare le accuse ma di certo nelle prossime ore potrebbe rompere per la prima volta il silenzio.