Nuove emozioni con Endless Love, per la puntata del 27 gennaio! Ecco le anticipazioni e la trama della serie turca.

Anticipazioni Endless Love 27 gennaio

Ci eravamo lasciati con il gesto folle di Emir, che ha rapito Zeynep e Deniz. Ma dopo cosa succede secondo le anticipazioni di Endless Love?

Una mattina il dolore lancinante alla gamba blocca Emir. Lui cerca quindi di scappare con la bambina. Emir chiede di avere gli antidolorifici, ma lei rifiuta.

Questa situazione provoca una forte reazione di Emir, che sempre più arrabbiato mette in atto il suo piano di vendetta terribile.

Nel mentre la polizia guidata dal commissario Hakan, grazie all’aiuto di Kemal, non riesce a localizzare il luogo in cui Zeynep e Deniz sono tenute in ostaggio da Emir.

Quando va in onda Endless Love

Quali sono tutti gli appuntamenti di Endless Love? Quando va in onda la serie televisiva? Per questo finale di stagione definitivo, ci saranno degli importantissimi cambiamenti, quindi è il caso che prendiate carta e penna per segnare gli orari di messa in onda! Eccoli tutti:

Gli appuntamenti ufficiali sono dal lunedì al venerdì con l’orario previsto per le 14:10 ;

al con l’orario previsto per le ; Il sabato da ora in poi andrà in onda Tradimento, che prenderà il suo posto.

Endless Love quando finisce e come finisce? L’ultima puntata è prevista per il 4 febbraio con un appuntamento al pomeriggio e in prima serata su Canale 5.

Dove vederlo in TV e streaming

Vi state chiedendo dove vedere in TV e in streaming Endless Love.

Resta fisso l’appuntamento su Canale 5, ma andrà in onda anche su Mediaset Infinity, che si tratti di sito, app o smart TV.

Importante è effettuare la registrazione e/o accesso alla piattaforma per poterne usufruire.

Seguiteci ancora per non perdervi nemmeno un minuto della serie televisiva di Canale 5.