Durante la puntata di Ballando, Rossella Erra parla in turco per l’attore di Terra Amara. La Lucarelli la punge

A Ballando con le Stelle Rossella Erra ha parlato in turco per l’amatissimo attore di Terra Amara, Furkan Palali. Selvaggia Lucarelli non è riuscita proprio a resistere e l’ha stuzzicata: “Brava, ora impara l’italiano”.

Rossella Erra parla in turco per Furkan Palali

Non è solo un bravissimo attore, ma a quanto pare ora vuole mettersi in gioco anche nel ballo! Sebbene ci sia molto da migliorare ancora, l’attore non vuole darsi per vinto. E Rossella Erra sembra aver apprezzato! A scendere in pista a Ballando con le Stelle è Furkan Palali, noto per aver interpretato il ruolo di Fikret in Terra Amara.

Il celebre artista della serie turca ha accettato la sfida di Ballando con le Stelle con grande entusiasmo e a quanto pare è stato ben premiato dal pubblico, mentre la giuria l’ha incoraggiato a fare di più. La sua esibizione però ha fatto agitare parecchio Rossella Erra. La giurata del popolo ha ammesso di essere una grande fan di Terra Amara e ha riempito di complimenti l’attore.

Ma no, non l’ha fatto in italiano! Ma in turco! Ebbene sì, avete capito bene, la Erra ha raccontato di aver imparato proprio grazie alla serie la lingua e di conseguenza si è esercitata sapendo che avrebbe avuto a che fare con Furkan Palali. Una scena esilarante e sorprendente…

questo programma è troppo bello per essere vero #BallandoConLeStelle

pic.twitter.com/8bHjQ4AJiu — •bea• (@chefreschetto) September 28, 2024

La stoccata di Selvaggia Lucarelli

Ipnotizzati tutti dal momento di Rossella Erra alle prese con il turco, non si è lasciata sfuggire l’occasione di dire la sua Selvaggia Lucarelli. Rivolgendosi alla giurata del popolo è intervenuta poco dopo: “Brava Rossella, hai imparato il turco, ora prova con l’italiano”.

A modo suo, come si vede nel video, Rossella Erra si è difesa dalle parole di Selvaggia Lucarelli sostenendo di conoscere bene l’italiano, così come il napoletano e di avere imparato anche il turco.

Inutile dirvi che la scena è diventata virale!